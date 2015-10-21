محافظ الوادي الجديد يوجه بحل مشاكل المستثمرين

عقد محافظ الوادي الجديد، اجتماعا خاصا بجدول أعمال إدارة الاستثمار بالمحافظة.

وحضر الاجتماع سكرتير عام محافظة الوادي الجديد اللواء أشرف شاش، ورؤساء المراكز الإدارية والجهات المعنية بالاستثمار في المحافظة.

وتم خلال الاجتماع، عرض سبل الاستثمار بالمحافظة والتسهيلات التي تقدمها إدارة الاستثمار بالمحافظة؛ لجذب الاستثمار بعد إجراء التعديلات التي أبداها مجلس إدارة خدمة المستثمرين.

ووجه “عشماوي” رؤساء مراكز المدن باستدعاء المستثمرين المتعثرين (شركات – أفراد)؛ للوقوف على أسباب التعثر وإزالة أي معوقات تعوق استكمال المشروعات.

وأكد خلال الاجتماع، أن فرص الاستثمار بالوادي الجديد هي فرص واعدة وناجحة، وأن النهوض والتنمية الاقتصادية لمصر تبدأ من الوادي الجديد.