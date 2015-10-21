أخبار عاجلة

مساء dmc - وزير الإتصالات : 19 مليون مواطن لديهم أرقام قومية مكررة أو خطأ في بياناتهم -
أول مداخلة لـ محمد غنيم مراسل اليوم السابع لبرنامج مساء الأنوار بعد الإعتداء عليه من لاعبي نادي إنبي -
مساء الأنوار - مدير الكرة بإنبي:200 ألف جنيه غرامة على صلاح سليمان وعمرو مرعي بسبب الأعتداء على صحفي -
مساء dmc - وزير التموين : سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه زيادة الأسعار -
مساء dmc - دي فيلت الألمانية : سلطات ألمانيا تحقق مع 20 شخص تركي للإشتباه في تورطهم في أنشطة تجسس -
مساء dmc - موقع inforeactor :اتهام الجيش السوري بقصف كيميائي أمر سخيف لأنه سيسبب مشاكل للنظام السوري -
مساء الأنوار: صعود النادي الأهلي للنقطة 58 في الدوري العام بعد فوزه على بتروجيت بثنائية نظيفة -
10 تصريحات × 24 ساعة -
مساء dmc - شكاوي أهالي الدقهلية من طريق المنصورة دكرنس -
مفتي الجمهورية: الإسلام لديه منظومة كبيرة للعناية بالإنسان واليتيم جزء منها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

محافظ الوادي الجديد يوجه بحل مشاكل المستثمرين

Google+ Print
محافظ الوادي الجديد يوجه بحل مشاكل المستثمرين محافظ الوادي الجديد يوجه بحل مشاكل المستثمرين

عقد محافظ الوادي الجديد، اجتماعا خاصا بجدول أعمال إدارة الاستثمار بالمحافظة.

وحضر الاجتماع سكرتير عام محافظة الوادي الجديد اللواء أشرف شاش، ورؤساء المراكز الإدارية والجهات المعنية بالاستثمار في المحافظة.

وتم خلال الاجتماع، عرض سبل الاستثمار بالمحافظة والتسهيلات التي تقدمها إدارة الاستثمار بالمحافظة؛ لجذب الاستثمار بعد إجراء التعديلات التي أبداها مجلس إدارة خدمة المستثمرين.

ووجه “عشماوي” رؤساء مراكز المدن باستدعاء المستثمرين المتعثرين (شركات – أفراد)؛ للوقوف على أسباب التعثر وإزالة أي معوقات تعوق استكمال المشروعات.

وأكد خلال الاجتماع، أن فرص الاستثمار بالوادي الجديد هي فرص واعدة وناجحة، وأن النهوض والتنمية الاقتصادية لمصر تبدأ من الوادي الجديد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا