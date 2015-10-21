روسيا تنفي سقوط قتلى في صفوف العسكريين الروس في سوريا

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن الأنباء التي تناقلتها وسائل إعلام غربية عن سقوط قتلى في صفوف العسكريين الروس في سوريا، عديمة الأدلة وتأتي في سياق الحرب الإعلامية ضد موسكو.

و بحسب ما ذكرت وكالة “رويترز” استغربت ماريا زاخاروفا الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ، لدى إعداد نص الخبر حول مقتل 3 عسكريين روس بسقوط قذيفة قرب اللاذقية، إذ إنها لم تفكر في التوجه إلى السلطات الروسية للحصول على تعليق حول هذا الموضوع.

كما نفت الدبلوماسية الروسية المزاعم حول كون العملية الروسية في سوريا “غير شرعية”، ووصفت الاتهامات التي توجه إلى موسكو في هذا السياق بأنها عديمة الأساس ولا تعتمد على أي وقائع.

وكان دميتري بيسكوف الناطق الصحفي باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح في وقت سابق أن الأنباء التي تحدثت عن مقتل عسكريين روس في سياق العمليات القتالية في سوريا، عديمة المصدر ولا تستحق التعليق.

وقال بيسكوف الأربعاء ردا على سؤال حول ما نقل عن “مصادر” في القوات الحكومية السورية عن مقتل 3 عسكريين روس بسقوط قذيفة قرب اللاذقية السورية: “لا، لا يمكنني أن أعلق على ذلك. وحسب علمي فقد نفت موسكو تلك الأنباء، وأشارت إلى أنها ظهرت دون أن يكون لها أي مصدر معين”.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد نفت مساء الثلاثاء وقوع أي خسائر في صفوف العسكريين الروس المشاركين في العملية العسكرية في سوريا.