أسرار جمال Aishwarya Rai

دائماً ما نبحث عن أسرار جميلات بوليوود لاسيما الشهيرات منهنّ كنجمة بوليوود المحبوبة Aishwarya Rai . تعرفي عن قرب على بعض الخطوات التي تتبعها للعناية بجمال بشرتها وصحتها:

1. النوم الجيد: احرصي على أخذ قسط كافٍ من النوم مساء؛ فالنوم الجيد يحافظ على نضارة وتألق البشرة.

2. شرب الماء بكثرة: يساعد الماء على ترطيب ونضارة البشرة؛Aishwarya Rai تشرب لترين من الماء يوميّاً على الأقل لتحافظ على نضارة بشرتها دائماً.

3. الرياضة: تمارس Aishwarya Rai الرياضة ثلاث مرات أسبوعيّاً على الأقل وبالأخص رياضة اليوغا؛ فهي تعمل على إراحة الذهن ونضارة البشرة.

4. العناية بالبشرة: كما تعمل على تنظيف البشرة وتقشيرها باستمرار؛ لأنها واحدة من أهم أسباب نضارة البشرة بحسب قولها. فاحرصي دائمًا على غسل بشرتك يوميّاً صباحاً ومساء بالغسول المناسب لبشرتك على غرار Aishwarya Rai ولا تنسي خطوة الترطيب.