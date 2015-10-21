خريف مشرق مع LES AUTOMNALES من شانيل

يبعثُنا كلّ خريف جديد في دربه العميق وأرضه الجرداء، ويغوص بنا في قلب الغابة حيث يعيد صياغة منظومة تناغم الألوان الطبيعية، من أحلكها إلى أكثرها حيوية. وتتبلور معه، بلا كلل أو ملل، ألوانٌ أحاديّة الظلال للتراب ولحاء الشجر، والطحلب وأوراق الأشجار والنبات. وهذه الألوان الصامتة في أغلب الأحيان، والخافتة تحت ظلال البلّوط المعمّر، تشعّ فجأة وتلمع تحت أشعة الشمس التي تخترق رؤوس الأشجار. ومن حين إلى آخر، يضيء المشهد مع وميض ريشة عصفور قزحي الألوان.

مأخوذاً بهذا الفصل السحريّ الذي يُبرز تألّق الألوان بشكل استثنائيّ، صمّم استوديو ابتكارات الماكياج لدى شانيل CHANEL مجموعة تتألّف من أساسيّات تستقر بين الظلّ والنور، وتجمع ما بين النغمات الصامتة والإشراقة. وتؤلّف التناغمات الدافئة والخفيّة مجموعةً تتميّز بالأناقة الخالدة، وترتكز على ألوان الكاكي، والبني، والبني المصفرّ والأصفر المائل إلى الأحمر، والأخضر النابض، والأحمر الملتهب، وكأنها تؤدّي تحيّة إجلال لكل تلك الألوان الطبيعية التي تتمايل في رقصة أخيرة قبل أن تستكين إلى نوم عميق. ويجسّد هذا الفصل، المشرق والكئيب على حد سواء، دعوةً للتعبير عن الأحاسيس المرهفة.

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