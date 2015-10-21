مجموعة الأعياد 2015 من كيلز

تفتخر شركة كيلز التي تأسست منذ العام 1851 بالإعلان عن اختيار بيتر ماكس الفنان الرسمي لمجموعة الأعياد لعام 2015، التي تُطلق تحت إسم Kiehl’s x Peter Max. ستزدان مجموعة من منتجات وتركيبات كيلز المُفضلة بالتصاميم الغريبة، بما في ذلك كريم Kiehl’s Crème de Corps و Crème de Corps WhippedوUltra Facial Cream، بالإضافة إلى مجموعة جديدة من كريمات اليدين Richly Hydrating Hand ذات الرائحة الفواحة باللافندر والكزبرة والجريب فروت. إستُلهمت هذه التصاميم من الأعمال الشهيرة لهذا المصمم الأسطوري، والتي تحمل إسم The Cosmic Runner، بحيث سترسم منتجات هذه المجموعة ذات الإصدار المحدود لهذا الموسم بسمات على وجوه زبائن علامة كيلز حول العالم وتنشر روح الأعياد والاحتفالات بينهم. يستقي بيتر ماكس إلهامه من مجموعة متنوّعة من الأشكال وينقلها في رسومه، مصوّراً جمال الطبيعة ولحظات الغروب فوق الجبال، والمشاهد الطبيعية مترامية الأطراف، والسحب المنتفخة، مُضفياً عليها لمساته الإبداعية الخاصة Holiday Flyers التي تتراقص في السماء متداخلة بين لوحة ألوانه النابضة بالحياة. ومن المتوقع أن يُحقق هذا التصميم الباهر وفائق الإبداع، الذي يُجسد بشكل مثالي روح كيلز الحيوية، نجاحاً ساحقاً بين التصاميم التقليدية الخاصة بالأعياد. وعليه، لا شكّ في أنّها الهدية المثالية التي تنضح فرادة لهذا العيد.

تستند شراكة كيلز مع بيتر ماكس إلى تاريخ عريق من العمل مع الفنانين الموهوبين من حول العالم. وكلّ عام، تكريماً لموسم الأعياد، تعمل كيلز مع فنان مختلف لتصميم مجموعة مميّزة محدودة الإصدار. وشملت محطات التعاون السابقة فنانين على غرار جيف كونز، كيني سكارف، إريك هايز، وكريج أند كارل. وخلال موسم الأعياد هذا، يسرّ شركة كيلز متابعة هذا الإرث من خلال إبرام شراكة غير مسبوقة مع بيتر ماكس – أحد ألمع الفنانين المشهورين عالمياً على قيد الحياة.

وفي هذا الصدد، علّقت ماريا جوستافسون، نائب الرئيس الأول ورئيس قسم الإبداع العالمي في كيلز منذ 1851: "كانت تجربة العمل مع بيتر ماكس زاخرة باللحظات السحرية وتنضح بالإلهام، بما أنّنا كشركة نكنّ له تقديراً كبيراً." وأضافت قائلة: "وتتشارك كيلز الكثير من المُثل والأفكار الجميلة التي تبرز في أعمال بيتر ماكس، ألا وهي الحب والفرح والمجتمعات وحماية البيئة. وبالإضافة إلى الغلاف الجديد، نحن نُجسّد تصميمه على نوافذ العرض، والسلع داخل المتجر وعلب الهدايا التي ستمنح زبائننا تجربة تعكس رؤية بيتر ماكس لعطلات الأعياد بأسلوب فريد تتميز به علامة كيلز."

Kiehl’s x Peter Max: المجموعة

كريم Creme de Corps 500 مل- 280 درهماً إماراتياً:

يُعتبر هذا الكريم المرطب الأفضل أداءً بين منتجات كيلز، ويحتوي هذا العلاج الغني بتركيبته والمُغذي للجسم على البيتا-كاروتين، والسكوالين والزيوت المغذية. يُعدّ مثالياً للبشرة الجافة جداً. يترك مُرطب Creme de Corps بشرتك ناعمة وطرية، وفائقة الترطيب. لطالما كان هذا المرطب بتركيبته الغنية التقليدية المفضل لدى الزبائن لعقود.

كريم Creme de Corps Whipped Body Butter 8 أونصات – 500 درهماً إماراتياً:

يتميّز هذا الكريم المُعطّر بسخاء، بخفته على البشرة ولكن يمنحها ترطيباً على مدار 24 ساعة. يُضرب محتوى هذا الكريم بالهواء بحيث يخترق البشرة فوراً لإعادة شبابها ويحميها ويمنحها ملمساً ناعماً. تمتصه البشرة بسرعة ويمنحها ترطيباً عميقاً ويترك لمسة عطرة خفيفة عليها.

كريم Ultra Facial Cream 50 مل – 180 درهماً إماراتياً:

مرطب يومي ذو تركيبة خفيفة يمنح البشرة راحة وتوازناً ملحوظاً. كما يوفّر لها ترطيباً على مدار 24 ساعة ويُعيد تغذيتها بالماء طوال اليوم، بحيث يُصبح ملمسها ناعماً للغاية وخاصة في الظروف المناخية القاسية. يُساعد في تقليل فقدان الرطوبة من خلال امتصاص الرطوبة من الهواء.

كريم Richly Hydrating Hand Creams الجديد 30 مل x 3 – 190 درهماً إماراتياً:

إستلهم كريم Ultimate Nourishing Hand Creams الجديد لليدين من الكريم الكلاسيكي Ultimate Strength Hand Salve المُفضل لدى الجميع، ويتوفر بثلاث روائح ألا وهي الجريب فروت والكزبرة واللافندر. تحتوي التركيبة على زبدة الشيا التي تقي البشرة من الجفاف وتُعيد مرونتها، بالإضافة إلى الفيتامين E الذي يعرف بكونه مضاداً قوياً للأكسدة ويُساعد على حماية البشرة. يمنح كريم Ultimate Nourishing Hand Creams من كيلز ترطيباً على مدار اليوم وملمساً ناعماً لا يُقاوم.