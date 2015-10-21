أخبار عاجلة

مساء dmc - وزير الإتصالات : 19 مليون مواطن لديهم أرقام قومية مكررة أو خطأ في بياناتهم -
أول مداخلة لـ محمد غنيم مراسل اليوم السابع لبرنامج مساء الأنوار بعد الإعتداء عليه من لاعبي نادي إنبي -
مساء الأنوار - مدير الكرة بإنبي:200 ألف جنيه غرامة على صلاح سليمان وعمرو مرعي بسبب الأعتداء على صحفي -
مساء dmc - وزير التموين : سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه زيادة الأسعار -
مساء dmc - دي فيلت الألمانية : سلطات ألمانيا تحقق مع 20 شخص تركي للإشتباه في تورطهم في أنشطة تجسس -
مساء dmc - موقع inforeactor :اتهام الجيش السوري بقصف كيميائي أمر سخيف لأنه سيسبب مشاكل للنظام السوري -
مساء الأنوار: صعود النادي الأهلي للنقطة 58 في الدوري العام بعد فوزه على بتروجيت بثنائية نظيفة -
10 تصريحات × 24 ساعة -
مساء dmc - شكاوي أهالي الدقهلية من طريق المنصورة دكرنس -
مفتي الجمهورية: الإسلام لديه منظومة كبيرة للعناية بالإنسان واليتيم جزء منها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

5 طرق طبيعية للتخلص من رائحة العرق

Google+ Print
5 طرق طبيعية للتخلص من رائحة العرق 5 طرق طبيعية للتخلص من رائحة العرق

الأربعاء 21-10-2015 16:07

في درجات الحرارة العالية التي نمر بها هذه الأيام قد تشعرين بأنّ جسمك يفرز الكثير من العرق مما يؤدي إلى ظهور رائحة مزعجة في الكثير من الأحيان، ومع تزايد الأتربة والدهون التي نتعرض إليها قد تلاحظين ظهور رائحة أكثر وأكثر سوءًا.
إليك بعض الطرق الطبيعية للتخلص من رائحة العرق المتزايدة هذه الأيام.

قد يعجبك: رجل يربط خصره 6 سنوات ليحصل على جسم كيم!
1.خل التفاح:
بللي قطنةً نظيفةً بخل التفاح، وافركي بها أماكن التعرق قبل الاستحمام، مع تكرار هذه العملية مرتين يوميًّا وقبل الخروج من المنزل، وستشعرين بالفرق؛ كما يمكنك إضافة كوب من خل التفاح إلى ماء الاستحمام الخاص بك ليقلل ذلك من رائحة العرق. ولا تقلقي من رائحة الخل النفاذة فستزول سريعًا.
2.إكليل الجبل:
انقعي كوبين من عشب إكليل الجبل الجاف في نصف لتر من الماء المغلي، صفيه وأضيفيه إلى ماء الاستحمام الخاص بك، وستشعرين برائحة عطرة ورائعة لبشرتك بدون أي آثار جانبية.
3.الأعشاب العطرة:
جهزي قطعة قماش أو منشفةً صغيرةً، وضعي فيها العشبة التي تفضلينها كالنعناع أو الروز ماري واربطيها بخيط، أو شريط وضعي الكيس تحت الماء الساخن أثناء الاستحمام وستشعرين برائحة عطرة رائعة لجسمك.
4.ورق الريحان:
اغلي 200 جرام من أوراق الريحان في لتر من الماء، ثم أضيفيه إلى ماء الاستحمام الخاص بك، وستشعرين برائحة رائعة لجسمك.
5.صودا الخبز:
اخلطي ملعقةً من صودا الخبز مع ملعقة من عصير الليمون وضعيهما على أجزاء الجسم التي تفرز الكثير من العرق، واتركي المزيج لبضع دقائق، ثم اشطفيه بالماء الفاتر، فهذا الأمر سيساعدك في التخلص من رائحة العرق في الحال.

سيعجبك أيضاً:

وصفات طبيعية لـ تكبير الشفاه تعمل كالسحر !

فضائح: صور نجمات خسرن رشاقتهن

أساليب طبيعية لتصغير الصدر!

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي