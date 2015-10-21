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بالفيديو: جديد زراعة الحواجب على طريقة جويل مردينيان

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بالفيديو: جديد زراعة الحواجب على طريقة جويل مردينيان بالفيديو: جديد زراعة الحواجب على طريقة جويل مردينيان

الأربعاء 21-10-2015 17:44

كشفت خبيرة التجميل اللبنانية جويل مردينيان عن آخر صيحات تصحيح الحواجب بعيداً عن التاتو وطرق الشعرة شعرة. إنها عملية زرع الشعر في الحواجب.

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هذه العملية نالت إعجاب الجمهور العربي وتسارعت التعليقات والتساؤلات حول تفاصيلها. أجرت عملية الزرع الدكتور هانيا واستغرقت ساعتين حيث زرعت 700 شعرة نُزعت من شعر رأس جويل من الخلف واستُخدمت بشكل يناسب الحواجب. والجدير ذكره أن جويل مردينيان ظلت على تواصل مع جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي في غرفة العمليات، على الرغم من البنج الموضعي التي كانت تخضع له. وهذا دليل على أن العملية سهلة ويمكن إجراؤها من دون ألم. وتؤكد جويل أنها كانت تجدد تاتو حواجبها من فترة إلى أخرى، الأمر الذي كان يزعجها. فها هي الآن تتميز بحواجب كثيفة جداً وجميلة ولا تحتاج إلى التجديد.
نشرت جويل، بعد يومين من عملية زرع الحواجب، صورة لها على انستقرام بالإطلالة الجديدة.
إذا كنت تعانين من مشكلة في حواجبك وتريدين تجربة تقنية جديدة بعيداً عن التاتو،

تابعي في هذا الفيديو تفاصيل عملية زرع الحواجب التي أجرتها جويل مردينيان.

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سيدتي

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