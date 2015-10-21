أخبار عاجلة

مساء dmc - وزير الإتصالات : 19 مليون مواطن لديهم أرقام قومية مكررة أو خطأ في بياناتهم -
أول مداخلة لـ محمد غنيم مراسل اليوم السابع لبرنامج مساء الأنوار بعد الإعتداء عليه من لاعبي نادي إنبي -
مساء الأنوار - مدير الكرة بإنبي:200 ألف جنيه غرامة على صلاح سليمان وعمرو مرعي بسبب الأعتداء على صحفي -
مساء dmc - وزير التموين : سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه زيادة الأسعار -
مساء dmc - دي فيلت الألمانية : سلطات ألمانيا تحقق مع 20 شخص تركي للإشتباه في تورطهم في أنشطة تجسس -
مساء dmc - موقع inforeactor :اتهام الجيش السوري بقصف كيميائي أمر سخيف لأنه سيسبب مشاكل للنظام السوري -
مساء الأنوار: صعود النادي الأهلي للنقطة 58 في الدوري العام بعد فوزه على بتروجيت بثنائية نظيفة -
10 تصريحات × 24 ساعة -
مساء dmc - شكاوي أهالي الدقهلية من طريق المنصورة دكرنس -
مفتي الجمهورية: الإسلام لديه منظومة كبيرة للعناية بالإنسان واليتيم جزء منها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو - أحمد السيد ينقذ الاتحاد من هدف مؤكد

Google+ Print
بالفيديو - أحمد السيد ينقذ الاتحاد من هدف مؤكد بالفيديو - أحمد السيد ينقذ الاتحاد من هدف مؤكد

وجه الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي رسالة إلى النادي الأهلي وجماهيره عقب تعيين البرتغالي جوزيه بيسيرو كمدير فني للفريق.

الأهلي أعلن رسميا يوم الجمعة تعاقده مع بيسيرو كمدير فني جديد للنادي. (طالع التفاصيل).

وكان FilGoal.com قد أكد في وقت سابق إن الأهلي تواصل مع بيسيرو والأخير وافق بالفعل على تولي تدريب الأهلي وينتظر القرار النهائي من مجلس إدارة الفريق وهو ما حدث بالفعل.

وكتب جاريدو على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "أتمنى للأهلي حظا سعيدا في المرحلة الجديدة له وكل الشكر لتشجيعكم".

وأضاف "سأكون دائما جزء منكم. وجاهز لمساعدة الأهلي في أي وقت".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو: عمرو أديب يعرض على المصريين وظيفة “حقيقية” بـ 400 ألف جنيه.. والوظيفة يعشقها الشعب المصري

بالفيديو: عمرو أديب يعرض على المصريين وظيفة “حقيقية” بـ 400 ألف جنيه.. والوظيفة يعشقها الشعب المصري

بالفيديو.. خالد الغندور منتقدا رئيس الزمالك: «لازم تتعلم من اللي فات»

بالفيديو.. خالد الغندور منتقدا رئيس الزمالك: «لازم تتعلم من اللي فات»

بالفيديو| اكتشف كيف يسرقك بائع الطماطم؟

بالفيديو| اكتشف كيف يسرقك بائع الطماطم؟

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد