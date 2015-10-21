أخبار عاجلة

مساء dmc - وزير الإتصالات : 19 مليون مواطن لديهم أرقام قومية مكررة أو خطأ في بياناتهم -
أول مداخلة لـ محمد غنيم مراسل اليوم السابع لبرنامج مساء الأنوار بعد الإعتداء عليه من لاعبي نادي إنبي -
مساء الأنوار - مدير الكرة بإنبي:200 ألف جنيه غرامة على صلاح سليمان وعمرو مرعي بسبب الأعتداء على صحفي -
مساء dmc - وزير التموين : سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه زيادة الأسعار -
مساء dmc - دي فيلت الألمانية : سلطات ألمانيا تحقق مع 20 شخص تركي للإشتباه في تورطهم في أنشطة تجسس -
مساء dmc - موقع inforeactor :اتهام الجيش السوري بقصف كيميائي أمر سخيف لأنه سيسبب مشاكل للنظام السوري -
مساء الأنوار: صعود النادي الأهلي للنقطة 58 في الدوري العام بعد فوزه على بتروجيت بثنائية نظيفة -
10 تصريحات × 24 ساعة -
مساء dmc - شكاوي أهالي الدقهلية من طريق المنصورة دكرنس -
مفتي الجمهورية: الإسلام لديه منظومة كبيرة للعناية بالإنسان واليتيم جزء منها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

أزمة السنغال - مدير المنتخب في التحقيقات: اتحاد الكرة كان على علم بمواجهة المنتخب الأوليمبي

Google+ Print
أزمة السنغال - مدير المنتخب في التحقيقات: اتحاد الكرة كان على علم بمواجهة المنتخب الأوليمبي أزمة السنغال - مدير المنتخب في التحقيقات: اتحاد الكرة كان على علم بمواجهة المنتخب الأوليمبي

وجه الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي رسالة إلى النادي الأهلي وجماهيره عقب تعيين البرتغالي جوزيه بيسيرو كمدير فني للفريق.

الأهلي أعلن رسميا يوم الجمعة تعاقده مع بيسيرو كمدير فني جديد للنادي. (طالع التفاصيل).

وكان FilGoal.com قد أكد في وقت سابق إن الأهلي تواصل مع بيسيرو والأخير وافق بالفعل على تولي تدريب الأهلي وينتظر القرار النهائي من مجلس إدارة الفريق وهو ما حدث بالفعل.

وكتب جاريدو على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "أتمنى للأهلي حظا سعيدا في المرحلة الجديدة له وكل الشكر لتشجيعكم".

وأضاف "سأكون دائما جزء منكم. وجاهز لمساعدة الأهلي في أي وقت".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

أبو ريدة يرفض تعيين إيهاب لهيطة كمدير لإدارة المنتخبات

أبو ريدة يرفض تعيين إيهاب لهيطة كمدير لإدارة المنتخبات

انتظرونا الجمعة 07 إبريل .. نجم المنتخب المصري عمرو وردة في برنامج القاهرة أبوظبي على onsport

انتظرونا الجمعة 07 إبريل .. نجم المنتخب المصري عمرو وردة في برنامج القاهرة أبوظبي على onsport

إعلان رواتب مدربي المنتخبات: حمادة صدقي يزيد على هاني رمزي بـ 20 ألف جنيه

إعلان رواتب مدربي المنتخبات: حمادة صدقي يزيد على هاني رمزي بـ 20 ألف جنيه