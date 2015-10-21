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تشكيل الإسماعيلي – شيكابالا ليس أساسيا في أول مباريات ميدو بالدوري

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تشكيل الإسماعيلي – شيكابالا ليس أساسيا في أول مباريات ميدو بالدوري تشكيل الإسماعيلي – شيكابالا ليس أساسيا في أول مباريات ميدو بالدوري

يجلس محمود عبد الرازق "شيكابالا" على دكة الإسماعيلي في موقعة الإنتاج الحربي ضمن الجولة الافتتاحية للدوري المصري الممتاز موسم 2015-2016.

يحرس عرين الإسماعيلي محمد عواد بحسب التشكيل الذي أعلنه النادي عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

ويحمي عواد عرين الإسماعيلي على حساب محمد صبحي العائد لصفوف الدراويش.

ويدافع عن الفريق بهاء مجدي ناحية اليسار وسعد حسني يمينا. وفي القلب طه عادل مع محمود متولي.

يرتكز في وسط الملعب الصفقة التي يراهن عليها الإسماعيلي عماد حمدي مع اللاعب الذي منحه المدرب السابق للفريق طارق يحيى لقب الجندي المجهول محمود عبد العزيز.

ويقود الدراويش حسني عبد ربه ويلعب دور الرابط بين الأدوار الدفاعية والهجومية مع ثلاثي في الخط الأمامي يشكله تيدي جيبرين وباناهيني والدولي مروان محسن.

ويجلس على مقاعد البدلاء كينيث وشيكابالا وإبراهيم حسن ومحمد صبحي وكريم الضو.

وفيما يلي التشكيل كاملا:

المرمى: محمد عواد

الدفاع: بهاء مجدي – طه عادل – محمود متولي – سعد حسني

الوسط: عماد حمدي – محمود عبد العزيز – حسني عبد ربه

الهجوم: جيبرين – باناهيني – مروان محسن

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