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الصحة الفلسطينية: 52 شهيدا من بينهم 11 طفلا وسيدة حامل خلال 3 أسابيع

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الصحة الفلسطينية: 52 شهيدا من بينهم 11 طفلا وسيدة حامل خلال 3 أسابيع الصحة الفلسطينية: 52 شهيدا من بينهم 11 طفلا وسيدة حامل خلال 3 أسابيع
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأربعاء، استشهاد شاب فى منطقة جبع، شرق رام الله، ظهر اليوم الأربعاء، دون تحديد هويته حتى اللحظة، لترتفع حصيلة الشهداء منذ بداية أكتوبر وحتى عصر اليوم، إلى 52 شهيداً فى الضفة الغربية وقطاع غزة، من بينهم 11 طفلاً، وسيدة حامل.

وأفادت الصحة الفلسطينية فى بيان صحفى مقتضب، أن جنود الاحتلال الإسرائيلى أطلقوا الرصاص على الشاب، فى العشرينيات من العمر، وأردوه قتيلاً. مضيفة أن من بين الشهداء أسير قضى داخل مستشفى سوروكا نتيجة الإهمال الطبى.

وبلغت نسبة الأطفال من مجموع الشهداء بالضفة الغربية وقطاع غزة 21.5%، فيما بلغت نسبتهم من إجمالى الجرحى بالضفة الغربية والبالغ عددهم حوالى 1200 جريح حوالى 20%.

وبلغ عدد الشهداء فى الضفة الغربية وبما فيها القدس 36 شهيداً، وفى قطاع غزة 15 شهيداً، من بينهم أم حامل وطفلتها ذات العامين، فيما استشهد شاب من منطقة حورة بالنقب، داخل أراضى الـ1948.

وأصيب منذ بداية أكتوبر خلال المواجهات مع الاحتلال فى الضفة الغربية وقطاع غزة حوالى 1900 مواطن بالرصاص الحى والمطاطى والضرب والحروق، فيما أصيب أكثر من 3500 آخرين بالاختناق نتيجة الغاز السام.
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