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الخارجية: مركب الهجرة غير الشرعية المضبوط بجزيرة صقلية يحمل 470 مهاجرا

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الخارجية: مركب الهجرة غير الشرعية المضبوط بجزيرة صقلية يحمل 470 مهاجرا الخارجية: مركب الهجرة غير الشرعية المضبوط بجزيرة صقلية يحمل 470 مهاجرا
فى إطار متابعة وزارة الخارجية لما تداولته بعض وسائل الإعلام حول وصول مركب هجرة غير شرعية إلى جزيرة صقلية الإيطالية بالأمس منطلقاً من السواحل المصرية، أجرى مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين فى الخارج اتصالاً هاتفياً عاجلاً بالسفير المصرى فى روما للوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بالمسألة.

وأفاد السفير المصرى فى روما أن المركب المشار إليه كان على متنه 470 مهاجراً من جنسيات مختلفة، بينهم حوالى 168 مهاجراً من القُصّر وفقاً للتقديرات الأولية، وأن العمل لا يزال جارياً لفرز جنسيات المهاجرين والتحقق من العدد الفعلى للقُصّر، تمهيداً لإيداعهم فى مراكز الرعاية المختصة.

وقد تم التأكيد على أهمية متابعة السفارة فى روما عملية فرز جنسيات المهاجرين أولاً بأول وحصر أعداد المصريين على متن المركب من الراشدين والقُصّر.

وأكد مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية أن المتابعة المكثفة لأحوال المهاجرين غير الشرعيين المصريين – وخاصة من القُصّر – تأتى فى مقدمة أولويات القطاع القنصلى بوزارة الخارجية، والذى يحرص على التنسيق والتواصل المستمر مع الجهات الوطنية المعنية لاحتواء تداعيات هذه ظاهرة والتوعية بمخاطرها.

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مصر 365