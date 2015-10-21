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الخارجية تكشف تفاصيل وصول مركب هجرة غير شرعية مصري إلى جزيرة صقلية

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الخارجية تكشف تفاصيل وصول مركب هجرة غير شرعية مصري إلى جزيرة صقلية الخارجية تكشف تفاصيل وصول مركب هجرة غير شرعية مصري إلى جزيرة صقلية

في إطار متابعة وزارة الخارجية لما تداولته بعض وسائل الإعلام حول وصول مركب هجرة غير شرعية إلى جزيرة صقلية الإيطالية بالأمس منطلقاً من السواحل المصرية، فقد أجرى مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج اتصالاً هاتفياً عاجلاً بالسفير المصري في روما للوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بالمسألة، حيث أفاد السفير المصري في روما بأن المركب المشار إليه كان على متنه أربعمائة وسبعون مهاجراً من جنسيات مختلفة، بينهم حوالي مائة وثمانية وستون مهاجراً من القُصّر وفقاً للتقديرات الأولية، وأن العمل لا يزال جارياً لفرز جنسيات المهاجرين والتحقق من العدد الفعلي للقُصّر، تمهيداً لإيداعهم في مراكز الرعاية المختصة. وقد تم التأكيد على أهمية متابعة السفارة في روما عملية فرز جنسيات المهاجرين أولاً بأول وحصر أعداد المصريين على متن المركب من الراشدين والقُصّر.

هذا، وقد أكد مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية أن المتابعة الحثيثة لأحوال المهاجرين غير الشرعيين المصريين – وخاصة من القُصّر – تأتي في مقدمة أولويات القطاع القنصلي بوزارة الخارجية، والذي يحرص على التنسيق والتواصل المستمر مع الجهات الوطنية المعنية لاحتواء تداعيات هذه ظاهرة والتوعية بمخاطرها.

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