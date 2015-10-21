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جامعة بني سويف توقع بروتوكولًا مع التنفيذي للمعهد المصرفي

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جامعة بني سويف توقع بروتوكولًا مع التنفيذي للمعهد المصرفي جامعة بني سويف توقع بروتوكولًا مع التنفيذي للمعهد المصرفي

جامعة بنى سويف توقع بروتوكول تعاون مع المعهد المصرفي

أعلنت جامعة بني سويف، عن توقيعها بروتوكولًا مع التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، بهدف إعداد خريج مؤهل وقادر على المنافسة في سوق العمل.

وأكد الدكتور أمين لطفي، رئيس الجامعة، أن البروتوكول يهدف إلى تأهيلهم لسوق العمل والقضاء على البطالة، فضلا عن إعداد خريج متميز قادر على المنافسة ويتمتع بكافة المواصفات العالمية التي تؤهله لدفع عجلة الاقتصاد المصري.

وأضاف لطفي، أنه يهدف أيضًا لنشر الثقافة المالية بين شباب الجامعات المصرية وسد الفجوة بين التعليم الأكاديمي، ومتطلبات سوق العمل المصرفي والمالي وتشجيع روح المبادرة على العمل الحر.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أنه سيتم تنفيذ المشروع لطلاب السنوات النهائية وحديثي التخرج ذوي التخصصات المختلفة من خلال تتقديم ندوات للتثقيف، إلى جانب تقديم ست دورات تدريبية لتاهيل المشتركين فيها للتخصص في مجالات عديدة طبقا لمتطلبات سوق العمل خاصة المصرفي والمالي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة

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