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مدير أمن القليوبية: تشكيلات أمنية لمداهمة وكر «زاوية النجار» بقليوب

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مدير أمن القليوبية: تشكيلات أمنية لمداهمة وكر «زاوية النجار» بقليوب مدير أمن القليوبية: تشكيلات أمنية لمداهمة وكر «زاوية النجار» بقليوب

أرشيفية

أكد مدير أمن القليوبية اللواء سعيد شلبي أنه تم التنسيق مع نائب مدير الأمن لقطاع الجنوب ورئيس قسم المباحث الجنائية بالمديرية ورؤساء الأفرع والفرق ودعمهم بـ4 مدرعات من قوات الأمن و8 مجموعات مسلحة لمداهمة وكر إجرامي بزاوية النجار بقليوب.

وقال مدير الأمن – فى تصريح له اليوم الأربعاء – إنه رفع حالة الطوارئ بعد حادث إطلاق بعض العناصر الإجرامية النار على قوات الأمن بمنطقة زاوية النجار بقليوب، مما أسفر عن مصرع طفلة وإصابة تاجر بطلقات نارية.

وأضاف أنه تم التنسيق مع قائد كتيبة مدرعات الفهد بالقوات المسلحة المتمركزة بالمديرية، والدعم بـ5 مدرعات من القوات المسلحة لاستهداف وكر المتهمين والحدائق المنتشرة بالبؤرة الإجرامية وضبط تلك العناصر.

وأشار إلى أنه تم تعيين خدمات أمنية بمختلف الطرق بالقرية لفرض حالة من السيطرة وأن قوات العمليات الخاصة قامت بتمشيط القرية والمناطق المجاورة من الأشخاص الذين يحملون الأسلحة الآلية لضمان استقرار الحالة الأمنية بالمنطقة.

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