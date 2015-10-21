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توقيع بروتوكول تعاون بين التربية والتعليم و مصر الخير

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توقيع بروتوكول تعاون بين التربية والتعليم و مصر الخير توقيع بروتوكول تعاون بين التربية والتعليم و مصر الخير

الشيخ على جمعه

التقى الدكتور الهلالى الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بفضيلة الشيخ على جمعه رئيس مجلس أمناء مؤسسة الخير، والأستاذ محمد الرفاعي رئيس مؤسسة أجيال مصر للتنمية الشباب والنشء، لبحث مشروع تعاون بين الوزارة والمؤسستين لإعادة نشر عدد من القيم التي افتقدها النشء في الفترة الأخيرة.
> أكد الوزير أن الوزارة تهدف إلى عودة الانضباط إلى المدارس مرة أخرى، وتفعيل القيم الأخلاقية للطلاب، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني التي تساهم في حل مشاكل التعليم، لافتًا إلى أن هذا المشروع يعتبر مؤشرًا إيجابيا للمشاركة المجتمعية في نشر القيم الأخلاقية التي تدعو إلى سمو الأخلاق والترابط الاجتماعى والحفاظ على العادات و التقاليد الأصيلة.

كما أكد فضيلة الشيخ على جمعه أن القيم الإنسانية هي المرجع والموجه الأساسي لسلوك الإنسان وهى مرتبطة بوجود البشر حيث تحدد اتجاهاته وميوله وتصرفاته المختلفة، مشيرًا إلى أن لكل مجتمع مجموعة من القيم التى تحكمه وتوجه ثقافته، حيث تعتبر القيم من المكونات الأساسية للثقافة بمفهومها الواسع التى تشمل عادات وتقاليد ذلك المجتمع، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يهدف إلى عودة القيم للحياة مرة أخرى.
> وتم خلال اللقاء مناقشة التعاون فى إعادة نشر عدد من القيم التي تساعد فى تكوين وترابط المجتمع ورفع الوعي القيمي والأخلاقي للطلاب، وذلك من خلال حملة يساهم بها العديد من المتطوعين الشباب بعنوان ” قيم وحياة” والذي يتضمن 11 قيمة إنسانية، هذه القيم هى السلام، والنزاهة، والمسئولية، والتواضع، والاتحاد، والسعادة، والتعاون، والصدق، والبساطة، والمحبة، والاحترام، على أن يتم هذا عن طريق الأنشطة المختلفة.

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