حبس عامل 4 أيام بعد قتله صاحب العمل وسرقة 13 ألف جنيه بالزاوية

أمرت نيابة الزاوية الحمراء، برئاسة المستشار خالد هشام، بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بقتل صاحب محل البيض الذى يعمل به بطعنة غائرة فى الرقبة، بعد مروره بضائقة مالية، وعرضه على الطب الشرعى لبيان سلامته العقلية من عدمه، والتصريح بدفن جثه المجنى عليه بعد تشريحها.

بدأت الواقعة عندما تلقت مباحث القاهرة بلاغا يفيد بالعثور على جثة "شكرى.م" 44 عاما غارقا فى دمائه إثر عدة طعنة غائرة فى الرقبة ناحية اليمين، وضبط المتهم "عماد.ك" 31 عاما وتحرير محضر بالواقعة.

وقال المتهم فى اعترافاته أمام النيابة، "أنا غلبان وعلى باب الله بشتغل منجد والديون كل يوم بتزيد على ومراتى مبتبطلش طلبات ومن أسبوع كانت ولادتها ومن يومها كل يوم هات وأنا مش معايا، الشيطان سيطر على، وفى يوم وأنا رايح الشغل عنده ومساعدته فى حملات البيض اللى بيجبها بالعربية النص نقل بتاعته خبيت السكينة معايا فى شنطه وحطيتها فى العربية وعلى الطريق هددته وحصلت مشادة بينا عشان أسرق مبلغ 13 ألف جنيه وطلعت السكينة وقتلته".