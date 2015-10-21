متهم بكتائب أنصار الشريعة يطلب من القاضى تناول وجبة الإفطار

تواصل الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس، وأبو النصر عثمان والمنعقدة بمحكمة أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، فض الأحراز بجلسة محاكمة 23 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"كتائب أنصار الشريعة"، لاتهامهم بالتخطيط لارتكاب عمليات عدائية ضد الدولة.

وتفحص المحكمة الأحراز الخاصة بالمتهم "السيد السيد عطا" وتحمل رقم 4975، وقررت فضها بعد إعطائها للخبير الفنى الذى حلف اليمين القانونية أمام المحكمة، وتم إخراج ذاكرة ميمورى حمراء اللون من الحقيبة.

وأثناء فض الأحراز قاطع القاضى أحد المتهمين من داخل القفص، شاكيا من عدم تناولهم الطعام منذ دخولهم قفص الاتهام فى الصباح، ليؤكد أنهم لم يتناولوا وجبة الإفطار، ملتمسا من المحكمة دخول الطعام الذى حمله أهاليهم إليهم، لتتدخل إحدى السيدات من ذوى المتهمين لتؤكد على ذات الطلب ليأمرها القاضى بالالتزام بالجلسة.

وفى ذات السياق نبه القاضى على المتهم الأول بالقضية "السيد السيد عطا" ضرورة الانضباط فى جلسته داخل القفص، ليرد المتهم مشيراً للمحكمة بأنه كان يتشاور مع باقى زملائه فى موضوع الطعام.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات قد أمر بإحالة 17 متهمًا محبوسًا، و6 هاربين لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن السيد السيد عطا، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.