إصابة رئيس محكمة و4 من أسرته ومصرع سائق فى حادثين منفصلين بالفيوم ومطروح

أصيب مستشار و4 من أسرته فى حادث انقلاب سيارة بطريق القاهرة / أسيوط الغربى فى نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان الدكتور سامح محمد السيد مدير إسعاف الفيوم تلقى بلاغا بإصابة المستشار أبو القاسم عبد الله قاسم 36 سنة رئيس المحكمة الإدارية العليا بالمنيا و4 من أسرته، وهم أشرقت أبو القاسم عبد الله عمرها سنة وشيماء سمير عبد العظيم 22 سنة وأحمد محمد أحمد 25 سنة وعبير محمد أحمد 26 سنة.

وتبين أن جميع المصابين أصيبوا فى حادث انقلاب السيارة التى كانوا يستقلونها بطريق القاهرة / أسيوط الغربى، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لعمل الإسعافات اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وفى مطروح لقى سائق مصرعه، وأصيب سائق آخر فى حادث انقلاب سيارة، بالكيلو 120 طريق الإسكندرية - مطروح أمام قرية جميمه.

تلقى قسم شرطة الضبعة بلاغاً بالحادث، بالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة رقم 4635 د ب س قيادة زغلول مأمون أحمد "51 سنة" سائق مقيم طلخا بمحافظة الدقهلية، فى الاتجاه إلى مطروح وبمكان الحادث اختلت عجلة القيادة، مما أدى إلى انحرافها وانقلاب السيارة.

وأسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة وإصابة أبو بكر عطية (24 سنة) سائق مقيم السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، بكسر بالساق الأيمن وخلع بمفصل الكوع الأيمن، وتم تحويله إلى مستشفى العلمين المركزى لاستكمال العلاج.

تم التحفظ على جثة المتوفى بمشرحة مستشفى الضبعة المركزى تحت تصرف النيابة، ورد تقرير مفتش الصحة يفيد بأن الوفاة نتيجة كسر بالجمجمة ونزيف بالمخ ولا توجد شبهة جنائية، بسؤال المصاب أيد ما جاء بمضمون الفحص ولا يتهم أحدا بالتسبب فى الحادث.

حدثت تلفيات بالسيارة وتم التحفظ عليها وإزالة آثار الحادث وحالة المرور بالطريق عادية، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن ظروف وملابسات الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارِ العرض على النيابة العامة.