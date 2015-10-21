تأجيل محاكمة 23 متهمًا بـ"كتائب أنصار الشريعة" للغد لاستكمال فض الأحراز

قررت الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس، وأبو النصر عثمان والمنعقدة بمحكمة أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة 23 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"كتائب أنصار الشريعة"، لاتهامهم بالتخطيط لارتكاب عمليات عدائية ضد الدولة، لجلسة الغد لاستكمال فض الأحراز، كما سمحت المحكمة لأعضاء الدفاع لقاء المتهمين داخل السجن.

وفضت المحكمة بجلسة اليوم الأحراز الخاصة بالمتهم "السيد السيد عطا" وتحمل رقم 4975، وقررت فضها أمام أعضاء هيئة الدفاع والمتهمين والحاضرين من الأهالى بعد السماح لهم بدخول القاعة لحضور محاكمة ذويهم.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات قد أمر فى مطلع أغسطس العام الماضى، بإحالة 17 متهمًا محبوسًا، و6 هاربين لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن السيد عطا محمد مرسى، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.