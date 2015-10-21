الدفاع الروسية تعلن استهداف 83 منشأة لداعش خلال 24 ساعة

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاربعاء، إن طائراتها نفذت 46 طلعة وضربت 83 هدفا لتنظيم “داعش” في سوريا في الساعات الاربع والعشرين الاخيرة.

وأكدت الدفاع أن هذه الضربات دمرت مصنعا لصنع الألغام الأرضية، ومخزنا للمتفجرات في منطقة حلب ومعسكرا للمتشددين في مكان آخر.

وقال الجنرال إيغور كوناشينكوف، المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إن المنشآت التي قصفتها الطائرات الروسية تقع في محافظات إدلب وحلب ودير الزور ودمشق وحماة.

وفي محافظة إدلب وجهت قاذفة القنابل “سو-34″ الضربة لمكان اجتماع قادة مجموعات إرهابية، وألقت القاذفة قنبلة من طراز “كا أ بي-500″ على مكان وجود 9 سيارات مزودة بالمدافع الرشاشة وتم تدميرها.

وفي نفس المحافظة تم تدمير نقطة قيادة ومراقبة لمسلحي “داعش” ومستودع يحتوي على الذخائر، أما محافظة حلب فتم تدمير معمل للمتفجرات المتحكم فيها عن بعد تابع لجبهة النصرة.

وذكرت الدفاع أن تنظيم “داعش” الإرهابي في سوريا يجري مفاوضات مع بعض فصائل “جبهة النصرة” حول توحيد الصفوف لمواجهة الجيش السوري.

وأوضح إيغور أن الدفاع اعترضت مكالمات عديدة تدل على بدء عملية تفاوضية بين قادة عدة فصائل كبيرة من “جبهة النصرة”، وقادة تنظيم “داعش” من جهة أخرى، حول إمكانية توحيد الصفوف في مواجهة هجمات الجيش السوري.