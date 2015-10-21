أطباء مستشفى أسوان الجامعى: تعطل التكييف المركزى بقسم الأطفال منذ 3 أشهر

اشتكى مترددون على قسم استقبال الأطفال بمستشفى أسوان الجامعى، من تعطل أجهزة المكيفات المركزية بالقسم، منذ فترة طويلة، الأمر الذى يهدد بانتشار العدوى بين الأطفال المرضى المترددين على القسم بسبب سوء التهوية.

من جانبهم، أوضح أطباء فى قسم استقبال الأطفال بالمستشفى – فضلوا عدم ذكر أسمائهم – أن التكييف معطل منذ حوالى 3 شهور بسبب عطل جسيم فى التكييف المركزى بالقسم، مما يؤدى إلى معاناتهم بسبب ارتفاع درجة الحرارة وعدم وجود نوافذ للتهوية، لافتين إلى أن القسم مصمم للعمل بنظام التكييف المركزى.

فيما أكد المتضررون، أن مستشفى أسوان الجامعى، تم تطويره بملايين الجنيهات منذ فترة وجيزة، وافتتح التطوير المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجس الوزراء السابق، لافتين إلى أن أجهزة التكييف بهذا القسم تعطلت بعدها ولم يتم إصلاحها حتى اليوم، مطالبين بسرعة إصلاح التكييف من أجل تحسين الخدمة الطبية المقدمة للأطفال المرضى.



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