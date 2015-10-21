د.جمال عصمت: مرضى السكر عرضة للإصابة بفيروس سى

قال الدكتور جمال عصمت أستاذ الكبد وعضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، إن هناك علاقة بين مرض السكر والإصابة بفيرس سى، مؤكدا أن العديد من الدراسات أثبتت أن أكثر المرضى المصابين بالفيروس cيعانون أيضا من مرض السكر، وأن مستوى السكر فى الدم ينخفض عند شفاء المريض من فيرس c.

ويستكمل د. جمال فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه هناك بعض النظريات التى تشير إلى أن الفيرس كما يقوم بمهاجمة الكبد يقوم أيضا بمهاجمة غدد البنكرياس مما يترتب عليه إصابة مريض فيروس c بمرض السكر.

ويتابع د. جمال قائلا: "كثير من مرضى السكر يمكن إصابتهم بفيرسc نتيجة دخولهم المستشفيات بكثرة وتعرضهم لحقن الأنسولين بالتالى تزيد فرص إصابة مريض السكر بالإصابة بفيروسc لذلك يجب عل مريض السكرى توخّى الحذر فى الأدوات المستخدمة لتجنب الإصابة بفيرس c.