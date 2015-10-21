محافظ الشرقية يجازى 43 موظفا ومسئولا بينهم 6 أطباء خلال جولة بديرب نجم

قرر الدكتور رضا عبد السلام، محافظ الشرقية، مجازاة 43 موظفا بينهم 6 أطباء من الوحدة المحلية ومركز صحة الأسرة لتغيبهم بالخصم 3 أيام من الراتب والإحالة للتحقيق.

كما أحال المحافظ، خلال جولة مفاجئة لمركز ديرب نجم شملت قرى جميزة عمرو وديبج

> وأيضا رئيس جمعية زراعية ومسئول حماية الارضي للتقصير فى العمل، وتوقيع غرامة حرق قش الأرز على مزارع، ضبط جرار زراعى يلقى مخلفات الصرف فى مياة الرى.

بدأ محافظ الشرقية بزيارة قرية جميزة عمرو، وقرر فيها مجازاة 6 أطباء وإدارى وعامل بمركز صحة الأسرة بخصم 3 أيام من راتبهم وإحالتهم للشئون القانونية لتركهم مقر عملهم قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية.

وتجول داخل (أمومة وطفولة) الصيدلية – المعمل) وشدد على ضرورة توافر الأدوية وصرفها للمترددين على الوحدة ومخاطبة مديرية الصحة أولا بأول لتوفير كافة احتياطى الصيدلية من الأدوية لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى وذويهم.

كما تأكد المحافظ بنفسه من حفظ التطعيمات المخصصة للأطفال بطريقة سليمة ووجه المحافظ وكيل وزارة الصحة بتوفير سيارة إسعاف داخل مبنى الوحدة، وذلك بعد أن قام الأهالى بتوفير المكان اللازم لها.

والتقى المحافظ بأهالى القرية للاستماع إلى مشاكلهم والتى تمثلت فى سوء حالة الطريق المؤدى إلى القرية وتوابعها ونقص وصول المياه لترعة الجميزة الجديدة. اتصل المحافظ تليفونياً بوكيل وزارة الرى لعرض المشكلة واتخاذ اللازم فوراً حتى تصل المياه لجميع الأراضى الزراعية داخل القرية.

كما كلف المحافظ شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية بإرسال لجنة لمعاينة مياه الشرب على الطبيعة وأخذ عينة منها لتحليلها فى المعامل المركزية وإعداد تقرير مفصل للعرض على المحافظ لضمان وصول كوب مياه نظيفة.

وداخل الوحدة المحلية اكتشف المحافظ غياب جميع الموظفين وعددهم35 موظفا، مما اضطره إلى مجازاتهم بخصم 3 أيام من الراتب وإحالتهم للشئون القانونية. كما تفقد المحافظ مدرسة جمال الدين الافغانى الابتدائية رقم1 وتجول داخل الفصول المدرسية ودورات المياه واطلع على دفتر الحضور والانصراف لتحقيق الانضباط داخل المدرسة للاطمئنان على سير العملية التعليمية.

وفى زيارته لقرية ديبج قرر المحافظ مجازاة رئيس الجمعية الزراعية ومسئول حماية الأراضى ومسئول البيئة بالوحدة المحلية بخصم 3 أيام من راتبهم وإحالتهم للشئون القانونية للإهمال والتقصير فى العمل ولعدم تصديهم لصاحب أرض زراعية قام بحرق قش الأرز بها مما تسبب فى حدوث اختناقات تلوث بيئى من شأنه أن يضر بصحة المواطنين.

كما قرر المحافظ توقيع غرامة قدرها 10 آلاف جنيه على صاحب الأرض الزراعية لقيامه بحرق قش الأرز وتلويث البيئة ونبه على رئيس الوحدة المحلية بدبيج بتحصيل المبلغ فوراً وتقديم الأوراق التى تثبت قيامه بالتحصيل لتكون ردعاً للآخرين.



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