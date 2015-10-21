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الحبس والإبعاد لشخص اعتدى جنسياً على طفل في عجمان

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الحبس والإبعاد لشخص اعتدى جنسياً على طفل في عجمان الحبس والإبعاد لشخص اعتدى جنسياً على طفل في عجمان

 قضت محكمة جنايات عجمان بحبس آسيوي 3 اشهر وإبعاده عن الدولة وذلك لقيامه بالاعتداء الجنسي على طفل يبلغ من العمر9 سنوات وذلك بعد تهديد بالضرب وترويع الطفل.

وتعود الواقعة ليوم الخامس عشر من شهر يونيو الماضي بينما كان الطفل عائداً من مركز تحفيظ القرآن قابله الجاني لأول مرة في الطريق العام وقام بأخذه الى بيتهم في منطقة البستان وسط عجمان وذلك بعد تهديد الطفل بالضرب في حالة عدم الذهاب معه ورضخ الطفل لرغبة الاسيوي فذهب معه وقام  بهتك عرض الطفل بالإكراه كما هدد الطفل بعدم إخبار أحد إلا أن الطفل جاء الى منزله متأخرا وحكى الأمر الى والده الذي قام بفتح بلاغ في مركز الشرطة.

وأقر المتهم بالواقعة امام النيابة العامة مشيرا بانه يوم الواقعة بعد اذان المغرب شاهد المجني عليه امام منزلهم وكانت اول مرة يراه فطلب منه الصعود الي منزله فرفض وخاف فقام بتهديده وقام بأخذه الى سطح المنزل واعتدى عليه جنسيا.

وأفاد والد المجني عليه أنه معتاد ان يأخذ ابنه بنفسه إلى مركز تحفيظ القرآن الكريم وعند الانتهاء من المركز يقوم الطفل بالذهاب برفقة اصحابه الى منطقة البستان الى بيت خاله ثم يقوم الوالد بأخذه من هناك ولكن يوم الواقعة اخبره الطفل بان شخصا اخذه فوق سطح منزلهم واعتدى عليه بعد تهديده بالضرب اذا ما رضخ للأمر وقام الوالد بفتح بلاغ في مركز الشرطة.
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