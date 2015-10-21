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بالفيديو..متهمو “كتائب أنصار الشريعة”يتوعدون الصحفيين بـ”الذبح” من داخل القفص

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بالفيديو..متهمو “كتائب أنصار الشريعة”يتوعدون الصحفيين بـ”الذبح” من داخل القفص بالفيديو..متهمو “كتائب أنصار الشريعة”يتوعدون الصحفيين بـ”الذبح” من داخل القفص
توعد متهموا القضية المعروفة إعلاميا بـ”كتائب أنصار الشريعة” ، الصحفيين بالذبح أثناء تصويرهم لهم داخل القفص خلال جلسة اليوم .

وتستكمل اليوم الأربعاء، محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس، وأبو النصر عثمان والمنعقدة بمحكمة أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، محاكمة 23 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”كتائب أنصار الشريعة”، لاتهامهم بالتخطيط لارتكاب عمليات عدائية ضد الدولة.

وكانت المحكمة قد أجلت الجلسة السابقة لعدم اكتمال حضور أعضاء هيئة الدفاع، مما جلعها تقوم بإحالة عدد من المحامين على رأسهم المحامى منتصر الزيات إلى المحاكمة التأديبية، ومن المقرر أن يتم استكمال فض الأحراز بالجلسة.

وكان النائب العام، قد أمر فى مطلع أغسطس العام الماضى، بإحالة 17 متهمًا محبوسًا، و6 هاربين لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن السيد السيد عطا محمد مرسى، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.
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