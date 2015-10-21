بالصور.. طلاب الثانوية العامة فى بورسعيد يتظاهرون للمطالبة بإلغاء درجات السلوك

تظاهر العشرات من طلاب الثانوية العامة، بميدان المسلة بشارع 23 يوليو، المواجهة لمبنى الديوان العام لمحافظة بورسعيد، احتجاجا على قرارات الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم، مطالبين بإلغاء الـ10 درجات الخاصة بالحضور المدرسى، وإلغاء نسبة الـ30% التى تتضمن وضع أسئلة غير مدرجة بالمنهج الدراسى، والتى تعتمد أغلبيتها على أفكار الطالب.

وأكد الطلاب المتظاهرون تجاهل الوزير لآرائهم التى من خلالها الوصول إلى الحلول المنصفة التى من شأنها إصلاح المنظمة التعليمية والحفاظ على مستقبل الطلاب والطالبات.

من جهة أخرى تدخلت الأجهزة الأمنية لمنع الطلاب المتظاهرين من النزول للشارع الرئيسى، حرصا على عدم ارتباك وتكدس السيارات بالطريق العام، وحفاظا على السيولة المرورية وقت الذروة، مؤكدين أنهم بصدد رفع مطالبهم للجهات المعنية من خلال القنوات الشرعية.



>