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مقتل إرهابى فى مواجهات مع الشرطة وضبط أجهزة تصنيع قنابل فى شقته بأسيوط

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مقتل إرهابى فى مواجهات مع الشرطة وضبط أجهزة تصنيع قنابل فى شقته بأسيوط مقتل إرهابى فى مواجهات مع الشرطة وضبط أجهزة تصنيع قنابل فى شقته بأسيوط
لقى إرهابى مصرعه إثر إصابته بطلق نارى فى مواجهات بينه وبين الشرطة بدائرة مركز أبنوب فى أسيوط.

وكانت قوات الأمن قد وردت إليها معلومات بوجود أشخاص ليسوا من أهالى المركز قاموا باستئجار شقة بالدور الرابع بعمارات أهالى منذ أكثر من ثلاثة شهور.

وبعد التحريات وسؤال أهالى المنطقة تم إعداد حملة وبالتنسيق والأمن الوطنى وفور رؤيته للقوات حاول الهرب وبادرهم بإطلاق النيران مما اضطر القوات إلى مبادلته النيران وأسفرت عن مصرعه.

وعثر بحوزته على حقيبة بها 4 خزائن للأعيرة نارية ومسدس وطبنجة، وبتفتيش الشقة عثر على أدوات تصنبع قنابل بدائية، وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

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مصر 365