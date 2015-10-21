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بالصور ..محافظ الغربية يكرم مدير البرنامج القومي لروماتيزم القلب

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بالصور ..محافظ الغربية يكرم مدير البرنامج القومي لروماتيزم القلب بالصور ..محافظ الغربية يكرم مدير البرنامج القومي لروماتيزم القلب
كرم السعيد مصطفي كامل محافظ الغربية، ظهر اليوم الأربعاء، الدكتور علاء الغمراوي، مدير البرنامج القومي لروماتيزم القلب ، وأستاذ القلب بمركز القلب بالمحلة لمجهوده في القضاء علي روماتيزم القلب لدي الأطفال.

وكان الدكتور علاء الغمراوي قد أنشأ برنامج "برنامج روماتيزم القلب"بهدف القضاء علي روماتيزم القلب لدي أطفال المدارس.

وأكد الغمراوي ان البرنامج اعترفت به منظمة الصحة العالمية وكرمته وأوصت بانتشاره في جميع الدول العربية والإفريقية مضيفا أن وزارة الصحة المصرية ، قررت إنشاء 27 فرع لهذا المركز علي مستوي محافظات .

وعلي هامش التكريم قرر محافظ الغربية تشكيل لجنة برئاسة الغمراوي ، ووكيل وزارة الصحة الدكتور محمد شرشر ، والدكتور مجدي العشري رئيس التأمين الصحي بالغربية ، ووكيلة وزارة التربية والتعليم لعمل مسح شامل للمدارس لعلاج الأطفال من روماتيزم القلب.

وشهد حفل التكريم ، الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بالغربية ، والدكتور مجدي الحفناوي نقيب أطباء الغربية ، ومحمد شحاته وكيل وزارة الشباب والرياضة ، والمحاسب رمضان عيد رئيس مدينة سمنود .

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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