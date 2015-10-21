صحفيو "المصرى اليوم" يحررون محضرا ضد صلاح دياب بعد منعهم من دخول الجريدة

أكد عدد من الصحفيين بجريدة المصرى اليوم، الذى تم إيقافهم عن العمل من قبل الإدارة، أنهم قاموا بتحرير محضر بقسم شرطة السيدة زينب رقم 7187 إدارى، ضد رجل الأعمال صلاح دياب، مؤسس جريدة المصرى اليوم، وذلك بعد منعهم من دخول الجريدة.

فيما تقدم عدد من الصحفيين، بمذكرة إلى نقابة الصحفيين، طالبوا فيها بسرعة تدخل مجلسها للحفاظ على حقوق الزملاء، طبقا للقانون، وأيضا طبقا للتفويض الذى منحه صحفيو المؤسسة للنقابة، بالتفاوض باسمهم مع الإدارة فى الأزمة القائمة، والتى بدأت قبل نحو شهر.

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