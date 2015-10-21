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#ليلة_الابطال بالفيديو – كل أهداف الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا

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#ليلة_الابطال بالفيديو – كل أهداف الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا #ليلة_الابطال بالفيديو – كل أهداف الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا

ينشر FilGoal.com التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة وادي دجلة في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

الزمالك يستهل حملة الدفاع عن لقب الدوري بمواجهة صعبة أمام دجلة.

وتابع FilGoal.com تدريبات الزمالك الأخيرة قبل المباراة، والتي وضح من خلالها معالم التشكيل الأساسي بشكل كبير.

وفي غياب علي جبر للإصابة، يبدأ أحمد دويدار مع محمد كوفي في قلب الدفاع.

ويستمر أحمد توفيق في تعويض غياب حازم إمام للإيقاف.

الجديد أن شريف علاء قد يبدأ في موقع الظهير الأيسر بدلا من حمادة طلبة.

ولاتزال حيرة جوزفالدو فيريرا قائمة في المفاضلة بين مصطفى فتحي ومعروف يوسف،

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