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تقرير - يوفنتوس يضم كوادرادو بشكل نهائي من تشيلسي في يناير

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تقرير - يوفنتوس يضم كوادرادو بشكل نهائي من تشيلسي في يناير تقرير - يوفنتوس يضم كوادرادو بشكل نهائي من تشيلسي في يناير

(إفي): ذكرت تقارير إنجليزية أن نادي يوفنتوس سيضم الكولومبي خوان جييرمو كوادرادو بشكل نهائي من تشيلسي في فترة الانتقالات الشتوية.

وذكرت صحيفة (ديلي تلجراف) أن حامل لقب "السيري آ" سيدفع 16 مليون استرليني (22 مليون يورو) لضم الدولي الكولومبي (27 عاما) نهائيا في يناير المقبل رغم أنه لم يصبح حتى الآن من اللاعبين البارزين في نادي السيدة العجوز.

وأوضحت الصحيفة أن البلوز طلب 18 مليون استرليني (24.5 مليون يورو) لبيع اللاعب ولكنه قد يكون مستعدا لقبول عرض أقل في يناير حتى يتمكن من تعزيز صفوفه.

وبعد انتقاله للبلوز في يناير الماضي قادما من فيورنتينا مقابل 35 مليون يورو، لعب الكولومبي أساسيا في أربع مبارايات مع الفريق الانجليزي الذي يقوده المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو.

ومع قلة مشاركاته وتعاقد تشيلسي مع المهاجم الاسباني بيدرو رودريجيز، اختار كوادرادو الصيف الماضي الانتقال على سبيل الاعارة إلى اليوفي الذي خاض معه تسع مبارايات.

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