آيغنر تفتتح متجراً عصرياً راقياً في مول الإمارات بدبي

احتفالاً بالذكرى الخمسين لتأسيسها، كشفت علامة "آيغنر" Aigner عن إعادة إطلاق متجرها في مول الإمارات بدبي بعد عملية إعادة تصميم شاملة، لتقدم من خلاله تجربة تليق بروح المناسبة الهامة.

ويتميز المفهوم الجديد للمتجر، والذي أعيد تصميمه بالكامل، بالفخامة منقطعة النظير، إلى جانب الروح العصرية والأناقة الرفيعة التي تليق باسم العلامة الألمانية الفاخرة. ويمتد المتجر على مساحة تبلغ 182 متراً مربعاً، ويتميز تصميمه الجديد باللمسات الذهبية التي تمنحه طابعاً من الترحاب والود والبيئة الراقية التي تناسب تصاميم العلامة المذهلة.

ويمنح المفهوم الجديد للمتاجر الذي اعتمدته العلامة معنىً جديداً كلياً للتسوق الفاخر، حيث افتتحت "آيغنر" Aigner ثلاثة متاجر تنتمي لهذا المفهوم في وقت سابق من هذا العام في دولة الكويت، في كل من مول الصالحية وأفينيوز مول ومول 360. كما افتتحت العلامة متجراً آخر ينتمي لهذا المفهوم الجديد في الرقي والعصرية في ياس مول بأبوظبي خلال الصيف الماضي.

ويأتي المتجر المعاد تجديده في مول الإمارات بدبي ليعبر عن النمو الكبير الذي حققته العلامة في منطقة الشرق الأوسط، كما يمثل وجهة راقيةً للتسوق قل نظيرها في المنطقة. واستخدم في بناء سلسلة المتاجر الجديدة أرقى المواد وأثمنها، مثل الترافرتين الفاخر والتجهيزات الراقية.

وتمتلك "آيغنر" Aigner حالياً شبكة واسعة من المتاجر في جميع أنحاء العالم، تضم متاجر خاصة ومتفردة في بعض من أهم المواقع في العالم. وتعتزم العلامة تصميم جميع متاجرها المستقبلية وفقاً للمفهوم الجديد في عالم الأناقة الراقية.