انستقرام سونام كابور عنوان للأناقة

عرفت الممثلة الهندية الجميلة سونام كابور Sonam Kapoor كواحدة من أكثر نجمات هوليوود أناقة على الإطلاق. وهي تحرص بدورها على مشاركة إطلالاتها الأنيقة مع متابعيها على انستقرام، لتنهال عليها تعليقات الإعجاب بكلّ لغات العالم.

يطغى الستايل الأنثوي على إطلالات سونام كابور، فتختار فساتين ناعمة وتنانير أنيقة، لتظهر بها على السجادة الحمراء، كإطلالتها الأنيقة بالتنورة السوداء المزيّنة بالكسرات الجذابة في إحدى الصور، وكتنسيقها الجذاب لتنورة الدانتيل الأبيض، مع توب قصير مطابق لها، وجاكيت جلدي رائع. ولا يمكن أن ننسى إطلالتها في مهرجان كان السينمائي بفستان أزرق جميل من Ralph & Russo ، إذ بهرت به متابعيها في جميع أنحاء العالم.

كذلك، تحبّ سونام كابور أن تضفي لمسة من الجرأة والجنون على إطلالاتها، من فترة لأخرى، فنراها بتصميم ذي أكتاف لافتة على السجادة الحمراء، أو ببدلة عصرية بالستايل الرجالي الأنيق في إطلالة أخرى. وقد نجحت بهذه الطريقة في أن تبقينا متشوّقين دائماً لرؤية أحدث إطلالاتها.

ومع أناقتها وذوقها العصري، تبقى نجمة بوليوود الأنيقة فخورة بزيها الهندي، إذ شاهدناها متألقة بتصاميم أخّاذة من الساري الهندي، في العديد من المناسبات العالمية. ويمكن أن نقول بأنها أجمل من ارتدته وتألقت به بين نجمات بوليوود .

شاهدي معنا أناقة سونام كابور على انستقرام، وشاركينا رأيك!