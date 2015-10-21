تأجيل محاكمة 23متهمًا في «ميدان لبنان» لـ١٠نوفمبر

أجلت محكمة «جنايات الجيزة»، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، محاكمة 23 متهمًا من بينهم 4 محبوسين، و19 “مخلي سبيلهم”، وذلك على خلفية إتهامهم في أحداث العنف التي نشبت بميدان لبنان، نوفمبر من العام الماضي إلى جلسة ١٠نوفمبر لسماع شهود الاثبات.

وأسندت «النيابة العامة»، للمتهمين اتهامات عديدة من بينها: التجمهر وإثارة الشغب وقطع الطريق، والتظاهر دون ترخيص، وحيازة أسلحة غير مرخصة، وحيازة مفرقعات ومواد حارقة، إلى جانب استعراض القوة على نحوٍ يؤدي إلى الإخلال بالأمن العام والوحدة الوطنية، والسلم الإجتماعي.