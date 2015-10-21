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إحالة معلم بالفيوم للتحقيق بعد ضرب تلميذ على وجهه

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إحالة معلم بالفيوم للتحقيق بعد ضرب تلميذ على وجهه إحالة معلم بالفيوم للتحقيق بعد ضرب تلميذ على وجهه

21 أكتوبر 2015 | 3:40 مساءً

الطفل المصاب

أحال الدكتور السيد بسيونى وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، معلم لغة إنجليزية بمدرسة الصيفية الابتدائية إلى التحقيق، لقيامه بضرب تلميذ على وجهه مما تسبب في إصابته بالقرب من عينه اليمنى.
> كان وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم قد قام بزيارة المدرسة ومتابعة سير العملية الانتخابية ووجد تلميذ بالصف الأول الابتدائي يدعى محمد مصاب بجرح في وجهه وبسؤال التلميذ عن السبب أجاب بأن أحد معلمي اللغة الإنجليزية بالمدرسة قد قام بضربه مما أصابه في وجهه، وقرر وكيل الوزارة اتخاذ قرار فوري ضد المعلم، وأمره بعدم التوقيع في كشف الحضور والانصراف بالمدرسة على أن يقوم بالتوقيع في إدارة شرق الفيوم التعليمية لحين الانتهاء من التحقيقات، وشدد على إدارة المدرسة بعدم استعمال أي وسيلة للعنف ضد التلاميذ.

2015-10-21

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