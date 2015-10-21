نتائج نهائية غير رسمية|| جولة إعادة في كل دوائر الجيزة و«العياط» الأعلى نسبة مشاركة

أفاد تقرير غير رسمى لغرفة عمليات محافظة الجيزة بشأن نتائج الانتخابات البرلمانية أن الدائرة الرابعة ومقرها مركز العياط كانت أعلى الدوائر فى نسبة المشاركة بـ40,7% يليها مركز أطفيح بـ39,8% والصف بـ32,1% ومنشأة القناطر بـ30,2% وأبوالنمرس بـ29,3% والدقى والعجوزة بـ22,7% والبدرشين بـ21,9% وأكتوبر بـ19% والعمرانية بـ18,1 % وقسم الجيزة بـ17,4% والوراق وأوسيم 17% والطالبية 16,6% وكرداسة بـ16,3% وقسم الأهرام بـ14,9% وإمبابة 14,8% وبولاق الدكرور بـ14,3%.

وقال الدكتور خالد زكريا العادلي محافظ الجيزة بأن النتائج غير الرسمية تشير إلى أن نسبة المشاركة فى المراكز والمدن أعلى من الحضر والأحياء على عكس المتوقع، موضحا أن كل الدوائر لها جولة إعادة على المقاعد الفردية يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين لعدم حسم الجولة الأولى.

وذكر اللواء حسام الدين رفعت السكرتير العام للمحافظة “إن النتائج أشارت إلى أن عدد الناخبين بالدائرة الأولى ومقرها قسم الجيزة بلغ 253 ألفا و585 ناخبا حضر منهم 44 ألفا و202 ناخب، وضمت قائمة الحاصلين على أعلى الأصوات محمد بدوى سيد ومنتصر رياض حجاج وبدر محروس شعراوى ومحمود عز العرب”.

والدائرة الثانية بأبوالنمرس بعدد ناخبين بلغ 282 ألفا و303 ناخبين حضر منهم 82 ألفا و864 ناخبا، وضمت قائمة الحاصلين على أعلى الأصوات إبراهيم أحمد حمودة وعصام عثمان محمود وحسام الدين عاشور ونرمين أحمد فتحى، والدائرة الثالثة بمركز البدرشين بعدد ناخبين 271 ألف و357 ناخبا حضر منهم 59 ألفا و671 ناخب، وضمت قائمة الحاصلين على أعلى الأصوات أبوبكر غريب وفرج فتحى فرج وصبحى محمود الدالى ومها الكاشف.

والدائرة الرابعة بمركز العياط بعدد ناخبين 250 ألفا و854 ناخبا حضر منهم 102 ألفا و251 ناخب، وضمت قائمة الحاصلين على أعلى الأصوات سامى أحمد عبدالمحسن والحفنى عبدالمعز الشيخ ومحمد صلاح أبوهميلة ومحمد إسماعيل عبيد، والدائرة الخامسة بمركز الصف بعدد ناخبين 201 ألف و368 ناخبا حضر منهم 64 ألفا و826 ناخبا، وضمت قائمة الحاصلين على أعلى الأصوات علاء السعيد عابد ونافع عبدالعزيز على وأحمد سعد حلمى ومحى الزيدى.

وأشارت النتائج إلي أن الدائرة السادسة لمركز أطفيح بلغ عدد الناخبين بها 177 ألفا و60 ناخبا حضر منهم 70 ألفا و602 ناخب وضمت قائمة الحاصلين على أعلى الأصوات عبدالوهاب أحمد حسن وعبدالعظيم عبدالرحمن أبوعيشة وقاسم فرج أبوزيد وعلاء الدين البحيرى والدائرة السابعة بقسم بولاق الدكرور بعدد ناخبين 479 ألفا و210 ناخبين، حضر منهم 65 ألفا 895 ناخبا، وضمت قائمة الحاصلين على أعلى الأصوات عمرو أبواليزيد وعمر زايد ومحمد الحسينى وسيدمصطفى ومحمد إسماعيل ومحمود توفيق.

والدائرة الثامنة بقسم العمرانية بعدد ناخبين 257 ألفا و181 ناخب، حضر منهم 46 ألفا و704 ناخبين، وضمت قائمة الحاصلين على أعلى الأصوات محمد أحمد فؤاد وإيهاب منصور وأسماء عبدالحكيم وأحمد عبدالباسط.

والدائرة التاسعة بقسم الطالبية بعدد ناخبين 208 آلاف و114 ناخبا، حضر منهم 34 ألفا 724 ناخبا، وضمت قائمة الحاصلين على أعلى الأصوات محمد على السيد وأحمد سميح وعلاء الدين شلتوت وحسين القصاص والدائرة العاشرة بقسم إمبابة بعدد ناخبين 510 آلاف و571 ناخبا، حضر منهم 75 ألفا و847 ناخبا، وضمت قائمة الحاصلين على أعلى الأصوات نشوى الديب وطارق حسنين وشادية ثابت وأحمد عيد وأشرف سامى وإيهاب الخولى ورانيا أبوشقة ورومانى خليفة.

والدائرة الحادية عشر بالدقى والعجوزة بعدد ناخبين 359 ألفا و130 ناخبا، حضر منهم 81 ألفا و556 ناخبا وضمت قائمة الحاصلين على أعلى الأصوات عبدالرحيم على وأحمد مرتضى منصور وعمرو الشوبكى وسيد جوهر، والدائرة الثانية عشر بقسم الأهرام بعدد ناخبين 359 ألفا و669 ناخبا، حضر منهم 53 ألفا 704 ناخبين، وضمت قائمة الحاصلين على أعلى الأصوات حمدى السيسى وإيهاب غطاطى وأشرف الجابرى ومجدى البطران.

والدائرة الثالثة عشر بمركز كرداسة بعدد ناخبين 243 ألفا 318 ناخبا حضر منهم 39 ألفا و700 ناخب، وضمت قائمة الحاصلين على أعلى الأصوات عمرو طايع وعلاء الدين والى وجمال الفقى، والدائرة الرابعة عشر بقسم أكتوبر بعدد ناخبين 252 ألفا و312 ناخب، حضر منهم 48 ألفا و776 ناخبا، وضمت قائمة الحاصلين على أعلى الأصوات رجب بدوى وأحمد سمير وياسر صلاح.

وأشارت النتائج إلى أن الدائرة الخامسة عشر بأوسيم والوراق بعدد ناخبين 484 ألفا و507 ناخبين حضر منهم 82 ألفا و537 ناخبا وضمت قائمة الحاصلين على أعلى الأصوات أحمد عبدالدايم وسعد رفاعى ومفيد ثابت وأسامة حسنى ومصطفى محمد ومحمود عباس وهيام إبراهيم ومدحت مصطفى، والدائرة السادسة عشر بمركز منشأة القناطر بعدد ناخبين 266 ألفا و39 ناخبا، حضر منهم 75 ألفا 772 ناخب، وضمت قائمة الحاصلين على أعلى الأصوات على سمير وعلاء ناجى ورجب معوض وأحمد فاروق.