مرشح بـ “ملوى” يتقدم بطعن للعليا للانتخابات اعتراضًا على نتائج الفرز

تقدم المرشح أحمد فتحى إسماعيل، مرشح عن حزب مستقبل وطن، بدائرة بندر ملوى جنوب المنيا، اليوم الأربعاء ، بطعن إلى اللجنة العليا للانتخابات ، اعتراضا على النتائج الأولية، التى أعلنت عنها لجان الفرز و التجميع، ببندر ملوى مساء أول أمس الأثنين.

> جدير بالذكر، أن نتائج الفرز الشبه نهائية كانت أسفرت عن خوض المرشح ، شريف نادي موسى، عن حزب المصريين الأحرار ، بدائرة بندر ملوي لجولة الإعادة، مع المرشح رامى رفيق بطرس، بينما خرج المحامى، أحمد فتحى إسماعيل، مرشح مستقبل وطن، من مارثون الانتخابات.