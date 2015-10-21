تقدم المرشح أحمد فتحى إسماعيل، مرشح عن حزب مستقبل وطن، بدائرة بندر ملوى جنوب المنيا، اليوم الأربعاء ، بطعن إلى اللجنة العليا للانتخابات ، اعتراضا على النتائج الأولية، التى أعلنت عنها لجان الفرز و التجميع، ببندر ملوى مساء أول أمس الأثنين.
> جدير بالذكر، أن نتائج الفرز الشبه نهائية كانت أسفرت عن خوض المرشح ، شريف نادي موسى، عن حزب المصريين الأحرار ، بدائرة بندر ملوي لجولة الإعادة، مع المرشح رامى رفيق بطرس، بينما خرج المحامى، أحمد فتحى إسماعيل، مرشح مستقبل وطن، من مارثون الانتخابات.
مرشح بـ “ملوى” يتقدم بطعن للعليا للانتخابات اعتراضًا على نتائج الفرز
تقدم المرشح أحمد فتحى إسماعيل، مرشح عن حزب مستقبل وطن، بدائرة بندر ملوى جنوب المنيا، اليوم الأربعاء ، بطعن إلى اللجنة العليا للانتخابات ، اعتراضا على النتائج الأولية، التى أعلنت عنها لجان الفرز و التجميع، ببندر ملوى مساء أول أمس الأثنين.