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فرص عمل للشباب في بروتوكول تعاون بين جامعة المنوفية ومنظمة العمل الدولية

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فرص عمل للشباب في بروتوكول تعاون بين جامعة المنوفية ومنظمة العمل الدولية فرص عمل للشباب في بروتوكول تعاون بين جامعة المنوفية ومنظمة العمل الدولية

وقعت جامعة المنوفية بروتوكول تعاون مع منظمة العمل الدولية، في إطار برنامج الشراكة العربية الدنماركية وذلك لإيجاد فرص عمل للشباب.

ووقع البروتوكول عن جامعة المنوفية الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة وعن منظمة العمل الدولية السيد فاتيون دراجوس خبير منظمة العمل الدولية،وذلك لمساعدة شباب الخريجين فى مجال التصنيع الزراعى خاصة منتجات الألبان وإقامة مشروعات للطلاب الخريجين وتمويلهم حتى نجاح المشاريع.
> ومن خلال الإتفاقية يتم عقد دورات للشباب ومتابعة هؤلاء الخريجين فى مراكز المحافظة خاصة المراكز التى تكون مهيئة لإقامة المشاريع السمكية ومشروع الماشروم ومشروع تربية النحل.
> حضر اللقاء الدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة للقطاع الدراسات العليا والدكتور عادل البلتاجى عميد كلية الزراعة والدكتور دياب الصعيدة وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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