أسقف الأقصر يلتقى رئيس جهاز طيبة الجديدة لبحث إنشاء كنيسة بالمدينة

التقى نيافة الأنبا يوساب، الأسقف العام للأقصر، بالمهندس أشرف فتحى، رئيس مدينة طيبة، وذلك لبحث تسليم قطعة الأرض المخصصة لبناء كنيسة للأقباط الأرثوذكس بالمدينة، وذلك برفقة القس بيشوى وهيب كاهن مدينة طيبة الجديدة.

وأكد نيافة الأنبا، فى بيان له، أنه حصل على وعد من رئيس المدينة بإنهاء الإجراءات اللازمة للتسليم والبت فى الموضوع فى أسرع وقت.

يذكر أن تعداد المسيحيين بمدينة طيبة الجديدة يبلغ أكثر من 625 أسرة (حوالى 3000 نسمة) ليس لهم كنيسة للصلاة فيها فيما تبعد المدينة عن الأقصر بأكثر من 15 كيلومترًا.

من جانبه، قال المهندس أشرف فتحى، رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة، إنه تم تخصيص قطعة أرض قبل ذلك لإنشاء كنيسة للأقباط الإنجيليين، لافتًا إلى أن نيافة الأنبا تقدم بطلب لتخصيص قطعة أرض أخرى لإنشاء كنيسة للأقباط الكاثوليك.

وأضاف المهندس أشرف فتحى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه تم عرض الطلب على مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية بالقاهرة، وذلك للموافقة على طلب التخصيص.