أخبار عاجلة

مساء dmc - وزير الإتصالات : 19 مليون مواطن لديهم أرقام قومية مكررة أو خطأ في بياناتهم -
أول مداخلة لـ محمد غنيم مراسل اليوم السابع لبرنامج مساء الأنوار بعد الإعتداء عليه من لاعبي نادي إنبي -
مساء الأنوار - مدير الكرة بإنبي:200 ألف جنيه غرامة على صلاح سليمان وعمرو مرعي بسبب الأعتداء على صحفي -
مساء dmc - وزير التموين : سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه زيادة الأسعار -
مساء dmc - دي فيلت الألمانية : سلطات ألمانيا تحقق مع 20 شخص تركي للإشتباه في تورطهم في أنشطة تجسس -
مساء dmc - موقع inforeactor :اتهام الجيش السوري بقصف كيميائي أمر سخيف لأنه سيسبب مشاكل للنظام السوري -
مساء الأنوار: صعود النادي الأهلي للنقطة 58 في الدوري العام بعد فوزه على بتروجيت بثنائية نظيفة -
10 تصريحات × 24 ساعة -
مساء dmc - شكاوي أهالي الدقهلية من طريق المنصورة دكرنس -
مفتي الجمهورية: الإسلام لديه منظومة كبيرة للعناية بالإنسان واليتيم جزء منها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

أسقف الأقصر يلتقى رئيس جهاز طيبة الجديدة لبحث إنشاء كنيسة بالمدينة

Google+ Print
أسقف الأقصر يلتقى رئيس جهاز طيبة الجديدة لبحث إنشاء كنيسة بالمدينة أسقف الأقصر يلتقى رئيس جهاز طيبة الجديدة لبحث إنشاء كنيسة بالمدينة
التقى نيافة الأنبا يوساب، الأسقف العام للأقصر، بالمهندس أشرف فتحى، رئيس مدينة طيبة، وذلك لبحث تسليم قطعة الأرض المخصصة لبناء كنيسة للأقباط الأرثوذكس بالمدينة، وذلك برفقة القس بيشوى وهيب كاهن مدينة طيبة الجديدة.

وأكد نيافة الأنبا، فى بيان له، أنه حصل على وعد من رئيس المدينة بإنهاء الإجراءات اللازمة للتسليم والبت فى الموضوع فى أسرع وقت.

يذكر أن تعداد المسيحيين بمدينة طيبة الجديدة يبلغ أكثر من 625 أسرة (حوالى 3000 نسمة) ليس لهم كنيسة للصلاة فيها فيما تبعد المدينة عن الأقصر بأكثر من 15 كيلومترًا.

من جانبه، قال المهندس أشرف فتحى، رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة، إنه تم تخصيص قطعة أرض قبل ذلك لإنشاء كنيسة للأقباط الإنجيليين، لافتًا إلى أن نيافة الأنبا تقدم بطلب لتخصيص قطعة أرض أخرى لإنشاء كنيسة للأقباط الكاثوليك.

وأضاف المهندس أشرف فتحى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه تم عرض الطلب على مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية بالقاهرة، وذلك للموافقة على طلب التخصيص.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365