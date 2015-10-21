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دعوى قضائية فى كفر الشيخ لإلغاء درجات الحضور والسلوك لطلاب الثانوية

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دعوى قضائية فى كفر الشيخ لإلغاء درجات الحضور والسلوك لطلاب الثانوية دعوى قضائية فى كفر الشيخ لإلغاء درجات الحضور والسلوك لطلاب الثانوية
رفع عادل الشرقاوى المحامى بالنقض موكلا عن عدد من طلاب الثانوية العامة دعوى قضائية حملت رقم 826 لسنة 16ق بمحكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم للمطالبة بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم رقم 323 لعام 2015 م الخاص بالـ10 درجات الحضور والسلوك.

وقال الشرقاوى فى دعواه، إن القرار مخالف للدستور ووصفه بغير المدروس ويسبب فى ظلم الطلاب، كما أن اللجان المختصة بوضع درجات السلوك والحضور لن تكون بالكفاءة المطلوبة والمدارس غير مستعدة لتوفير بيئة تعليمية سليمة.

وتابعت الدعوى: كما أن القرار جاء فجأة ولم يعط فرصة للطلاب الاختيار بين نظام الحضور أو المنازل، وهذه أحد حقوق الطالب فلا توجد أساسيات تعليم جيد ومناهج مبنية على الفكر والإبداع والقرار صدر من غير السلطة المختصة، ويؤدى لزيادة الدروس الخصوصية ومحاباة للأغنياء على حساب الطلاب الفقراء مما يعدم مبدأ تكافئ الفرص.

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مصر 365