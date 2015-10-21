بالصور.. الجيش الثالث الميدانى يكرم المتميزين بجامعة قناة السويس

أقام الجيش الثالث الميدانى ظهر اليوم، يومًا رياضيًا بمشاركة الأوائل والمتميزين من طلاب جامعة قناة السويس والأساتذة بمختلف الكليات، بدأ الاحتفال بعرض فيلم تسجيلى عن تاريخ وإنجازات الجيش الثالث الميدانى منذ نشأته وكافة العمليات التى قام بها بحرب أكتوبر والعمليات القوية التى تم مداهمة فيها العدو الصهيونى وهدم أهم حصونه بطرق السويس وعيون موسى وشرق القناة، بالإضافة إلى عرض موثق لإنجازات الجيش الثالث على الحدود وعمليات التأمين والتنمية المحلية بمحافظات السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء ومناطق الطور وشرم الشيخ ونخيل ونويبع وطابا.

كما رصد الفيلم التسجيلى كافة الخدمات التى يقدمها الجيش الثالث بمحافظة السويس، ورفع كفاءة الطرق وإنشاء 3 كبارى بحى الجناين، بالإضافة إلى رفع كفاءة القرى بالمحافظة وجنوب سيناء، ومساعدة الصيادين وتطوير حرفتهم، كما تم إنشاء 3 مجمعات للمخابز، وإنشاء مجمع أسواق بدر ومنافذ توزيع لمجابهة الغلاء والأسعار، كما تم افتتاح حمام سباحة أوليمبى ومنتزه بدر الترفيهى المتكامل بالسويس، وافتتاح منتزهات ترفيهية للأطفال وإنشاء معهد للغات لتطوير مهارات الشباب.

ورصد الفيلم أيضًا إنشاء ساحة رياضية بحى الجناين، وإنشاء مدرسة بدر الدولية، وإنشاء مستشفى السويس العسكرى، والمساهمة فى إنشاء مستشفى لجامعة قناة السويس وإنشاء 3 مدارس، واستصلاح الأراضى الزراعية بالسويس وجنوب سيناء.

وأكد اللواء محمد عبد اللاه قائد الجيش الثالث الميدانى فى كلمته، أن رجال الجيش منحازون إلى الحق دائما، مستعدون فى كل لحظة تمر عليهم للتضحية بدمائهم فى سبيل الوطن، لا تهزهم أحداث ولا تفرقهم أى مصاعب أو محن، من أجل رفعة وطنهم الحبيب مصر وحمايته والحفاظ على بلادهم عالية شامخة صاحبة ريادة بين الدول.

وأضاف اللواء عبد اللاه خلال حفل تكريم الطلاب الأوائل المتميزين تعليميا ورياضيا بجامعة السويس، بحضور د.مصاهر مصباح رئيس الجامعة وقادة الأفرع وقيادات الجيش الثالث وأساتذة الجامعة والطلاب المتميزين، أن رجال القوات المسحلة يدركون تماما ما يمر به وطننا من أحداث ومتغيرات ومحاولة بعض الأيادى الخارجية العبث بأمن وسلامة الوطن، وعلى علم بتلك التهديدات التى تواجه الأمن القومى المصرى، ونقف لها بالمرصاد، أجسادنا دروع تحمى الوطن وماضون فى التضحية عن بلدنا الغالية ومعنا نصر الله والحق.

وأضاف خلال كلمته التى لاقت تفاعلا واضحا من طلاب الجامعة، أن إرادة رجال الجيش لم ولن تنكسر، فعزمهم صلب لتبقى مصر سالمة آمنة فى كل عصر.

بينما أكد د.ماهر مصباح رئيس جامعة السويس، أن قيادة الجيش الثالث الميدانى احتضنت جامعة السويس، ووفروا لها كل الدعم المعنوى واللوجستى، خاصة بعد منحهم أرضًا لإقامة مجمع طبى، وعدد من الكليات.

وأشار إلى أن علاقة الجامعة بالجيش الثالث ممتدة منذ سنوات وتوطدت أكثر بعد ثورة 25 يناير، حيث تطابقت الرؤى لمصلحة البلد العليا، ففى الوقت الذى كانت فيه جامعات مصر تعج بالتظاهرات وأحداث العنف، كانت الجامعة هادئة وطلابها يحتفلون فى 7 أكتوبر 2013 بالذكرى الأربعين لانتصار أكتوبر العظيم .

وعقب ذلك تم تنظيم عرض لمعدات الجيش الثالث الميدانى والأسلحة، أعقبها مباراة كرة قدم بالصالة المغطاة بالجيش بمشاركة طلاب الجامعة ومجندى الجيش الثالث، ومباراة تنس طاولة.

واتبع ذلك حفل غداء، وقدم اللواء عبد اللاه درع الجيش الثالث لرئيس الجامعة، كما قدم د.مصباح درع الجامعة لقائد الجيش، وحرصا بمشاركة قيادات الجيش على تكريم عدد 25 أستاذًا ومدرسًا والطلاب المتميزين وتقديم الهدايا التذكارية لهم.

>



>