صحفيو "المصرى اليوم" يعتصمون بمقر الجريدة بعد إيقاف 39 من زملائهم

أعلن أبو السعود محمد، عضو مجلس نقابة الصحفيين والصحفى بـ"المصرى اليوم"، الدخول فى اعتصام مفتوح تضامنا مع الصحفيين والفنيين الذين صدرت قرارات بإيقافهم عن العمل.

وأضاف أبو السعود فى بيان له، أن محمد السيد صالح، القائم بأعمال رئيس تحرير الجريدة، أكد عدم علمه بقرار منع الزملاء من دخول مقر الصحيفة، وأكد أنه لا يرضى بذلك.

كما دخل عدد من الصحفيين بالمصرى اليوم، فى اعتصام مفتوح بمقر الجريدة، فى اعتصام مفتوح تضامنا مع 39 صحفيا وفنيا تم إيقافهم عن العمل.

وأضاف الصحفيون، أن خالد البلشى، عضو مجلس نقابة الصحفيين، ورئيس لجنة التسويات بالنقابة، حضر اليوم إلى مقر الجريدة، وطالب إدارتها بالتراجع عن قرارات منع الموقوفين من دخول مقر الجريدة، وإلغاء قرار صرف الراتب الأساسى فقط إلى الزملاء الموقوفين، وضرورة صرف الراتب الشامل حتى انتهاء التحقيق الذى يجب أن تدخل النقابة طرفا أساسيا فيه، ثم أبلغت الإدارة "البلشى" بموافقتها على المطلب الأخير.