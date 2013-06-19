هل ستطلق Kim Kardashian اسم North أم Kaidenceعلى ابنتها؟

أكّد مصدر مُقرّب من نجمة تلفزيون الواقع Kim Kardashian ومغني الراب Kanye West أنّهما لم يُطلقا اسماً على طفلتهما بعد، في حين أنّ Kim كانت قد أكّدت أنّ اسم طفلتها سيبدأ على اﻷغلب بحرف "ك".

وأضاف المصدر أنّ اسم "Kaidence" يتصدر القائمة، واسم "Donda" هو الاسم الثاني للطفلة، تيمّناً باسم والدة Kanye West التي توفيت قبل سنوات.

وتابع نفس المصدر قوله إنّ Kanye West يرغب بشدّة باسم "North"، في حين ترى Kim أنّ لا بأس في هذا الاسم.

من ناحية أخرى، قامت المُغنّية العالميّة Beyonce بتوجيه تهنئة إلى نجمة تلفزيون الواقع Kim Kardashian وحبيبهاKanye West بمولودتهما الجديدة، بعد أن وضعت Kim طفلتها اﻷولى مساء السبت الماضي، وذلك قبل الموعد المُحدّد للوضع بشهر تقريباً.

ونشرت Beyonce عبر موقعها الرسميّ صورة للثُنائي Kim وKanye، وكتبت عليها: "تهانينا Kim وKanye، استمتعا بهذه اللحظة سويّاً".