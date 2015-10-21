مسئول عسكرى أمريكى: العراق لن يطلب مساعدة روسيا لضرب داعش

أكد رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال جوزيف دنفورد حصول واشنطن على تأكيدات من العراق بأنه لن يطلب ضربات جوية روسية ضد داعش، مشيرا إلى أنه حذر بغداد من أن أى دور جوي روسي سيعرقل الحملة التي تقودها الولايات المتحدة ضد التنظيم .

وقال دنفورد فى أول زيارة له للعراق منذ توليه منصبه - فى تصريحات أوردتها قناة "سكاي نيوز" اليوم الأربعاء - إن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادى ووزير الدفاع خالد العبيدي أبلغاه أنهما لا يسعيان لطلب مساعدة روسيا في تنفيذ ضربات جوية ضد عناصر تنظيم داعش الا رهابي في العراق .

وأضاف أن مثل هذه الضربات ستجعل من الصعب للغاية بالنسبة للولايات المتحدة أن تكون قادرة على تقديم هذا النوع من الدعم الذي يحتاجه العراق في حال جاء الروس ونفذوا عمليات أيضا.

وكان القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء العراقي الدكتور حيدر العبادي قد التقى في بغداد مساء أمس الثلاثاء، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال جوزيف دنفورد والوفد المرافق له، بحضور السفير الأمريكي لدى العراق ستيوارت جونز.

من ناحية أخرى قال أعضاء فى التحالف العراقى الحاكم وفصائل شيعية تتمتع بنفوذ كبير إنهم حثوا رئيس وزراء العراق حيدر العبادى على طلب شن ضربات جوية روسية ضد داعش التى سيطرت على مناطق واسعة من البلاد.

وكان رئيس هيئة الاركان الامريكية المشتركة جوزيف دنفورد قد صرح خلال زيارة للعراق امس الثلاثاء بأن الولايات المتحدة حصلت على تأكيدات من العراق بأنه لن يطلب من روسيا شن ضربات جوية ضد داعش.

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