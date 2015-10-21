داود أوغلو : ليت الأسد بقى فى موسكو ليرتاح منه الشعب السورى

قال رئيس الوزراء التركى أحمد داود أوغلو ، معلقا على زيارة الرئيس السورى بشار الأسد لموسكو ، "ليته بقى فى موسكو لفترة طويلة حتى يرتاح الشعب السورى قليلًا.. بل ليته يبقى فيها دائمًا ، لتبدأ بذلك المرحلة الانتقالية".

واعتبر أن زيارة الأسد لموسكو وتدخل روسيا فى سورية "يكشف بوضوح الدعم الذى تقدمه للنظام"، ووفقا لوكالة أنباء "الأناضول" ، فقد شدد داوود أوغلو على أن بلاده لن توافق على مرحلة انتقالية لا يقبلها الشعب السورى ، مؤكدًا على ضرورة التركيز على صيغ رحيل الرئيس السورى بشار الأسد عن السلطة.

وأفاد داوود أوغلو بأنه "حتى فى حال اتفاق الجميع على صيغة للمرحلة الانتقالية ، فإنه إذا لم يقتنع أكثر من خمسة ملايين لاجئ سورى ، مليونان و200 ألف منهم فى تركيا ، بأنها ستحمل السلام ، ويرغبوا فى العودة إلى بلادهم فإن تلك العملية الانتقالية ليست حقيقية".

وأضاف: "نحن أيضًا لا نقبل مرحلة انتقالية يرفضها الشعب السوري. ما أكدنا عليه كحل دبلوماسى فى مؤتمرى جنيف 1 و2 واضح ، وهو مرحلة انتقالية تضمن رحيل الأسد وليس بقاءه".

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