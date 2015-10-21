الأهلي للأولتراس: لا تعيدونا لنقطة الصفر

طالب شيرين شمس مدير النادي الأهلي أعضاء مجموعة "أولتراس أهلاوي" بالالتزام بعدم حضور مباراة الفريق أمام طلائع الجيش غدا الخميس في الجولة الأولى من الدوري الممتاز.

وأعلن أولتراس أهلاوي حضوره لمباراة الأهلي المقبلة أمام الجيش، والتي من المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل في أولى جولات الدوري المصري على ملعب بتروسبورت.

وأكدت الرابطة في بيانها إنها حاولت عرض أكثر من حل من أجل العودة لحضور المباريات عن طريق وجود شركات خاصة للتأمين، أو أن الجمهور يقوم بتأمين نفسه بمساعدة من أمنالأهلي، لكن لم يستجب له أي شخص.

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وقال شمس في بيان رسمي: "جماهير الأهلي الوفية ستلتزم بقرارات اتحاد الكرة في لقاء الجيش الخميس بإقامة المباراة بدون جمهور نظرا للظروف التي تمر بها البلاد".

وأوضح "مجلس إدارة النادي بذل جهوداً كبيرا من أجل عودة الجماهير إلى المدرجات، ومن غير المنطقي أن تتسبب الجماهير في عودة المفاوضات إلى نقطة الصفر مرة أخرى في حال عدم الالتزام بقرارات اتحاد الكرة بإقامة المباريات بدون جمهور".

وأشار شمس إلى أن جماهير الأهلي ستظل هي القاسم المشترك في فوز النادي بكل البطولات، موضحاً أن مجلس الإدارة لم يبخل بأي جهد من أجل مطالبة الجهات المعنية بحضور الجماهير للمباريات في الموسم الجديد وهو أمر بات وشيكا ومن الممكن أن يتم عقب انتهاء الانتخابات البرلمانية لأن الأهلي سيظل دائماً في حاجة إلي جماهيره.

وشدد مدير النادي الأهلي على إن مجلس الإدارة يراهن علي التزام الجماهير كعادتها موضحاً أنها لن تكون طرفاً في إثارة أي أزمات تعرقل مسيرة الفريق.