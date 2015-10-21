المحافظ الـ 13 للبنك المركزي…أمل الرئاسة في دعم محدودي الدخل وتنفيذ الإصلاح الاقتصادي

تولى طارق عامر، منصب محافظ البنك المركزي، بعد استقالة هشام رامز من منصبه، اليوم الأربعاء.

وشغل هشام رامز محافظًا للبنك المركزي، منذ 3 فبراير 2013، وكان المصرفي رقم 12 يتولى هذا المنصب منذ إنشاء البنك المركزي المصري، وفق قرار جمهوري في 1961، ويعتبر كيان مصرفي مستقل يمثل البنك الرسمي للحكومة المصرية.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بتعيين “عامر” محافظًا للبنك المركزي، موجهًا بأهمية المضي قدماً في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وإتباع سياسات مالية ونقدية رصينة تؤتي ثمارها المرجوة، ويشعر المواطنون بنتائجها الإيجابية. وفي هذا الصدد، شدد السيد الرئيس على أهمية عدم المساس بمحدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية، والعمل على توفير كافة سبل الدعم لهم.

وشغل”عامر” منصب نائب محافظ البنك المركزي المصري، لمدة خمس سنوات “نوفمبر 2003- أبريل 2008″، واستقال من منصبه كرئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، بعد تعيين هشام رامز محافظًا للبنك المركزي، خلفًا لفاروق العقدة، في عهد الرئيس الاسبق محمد مرسي.

وقال طارق عامر، في مكالمة هاتفية مع وكالة الأناضول للأنباء، وفقًا لما نقلته “العربية” : “إن 10 سنوات من العمل المصرفي العام كافية، حيث التحقت ببنك مصر في عام 2002 ولمدة تزيد عن العام حيث توليت منصب نائب رئيس مجلس الإدارة ثم انتقلت للبنك المركزي المصري في 2003 وأخيرًا البنك الأهلي المصري الذي مكثت به نحو 5 سنوات”، مضيفًا أنه آن الرحيل وتسليم الراية لخبرات أخرى.

وكان “عامر” أحد مرشحين ثلاثة لمنصب محافظ البنك المركزي المصري خلفًا للدكتور فاروق العقدة الذي استقال من منصبه مع هشام رامز ومحمد بركات.

ولوح طارق عامر باستقالته من منصبه عقب الانتقادات الموجهة له من قبل البعض بعد ثورة ينايرخاصة المتعلقة بعلاقته بأبناء الرئيس المصري السابق حسني مبارك، رغم أنه نفى هذا أكثر من مرة، مؤكدًا عدم وجود علاقة تربطه بأبناء مبارك.

وشهد البنك الأهلي المصري طفرة في عهد طارق عامر إذ نجح البنك في سد فجوة المخصصات المجنبة لمواجهة الديون المتعثرة والتي كانت تتجاوز 10 مليارات جنيه ما يعادل 1.6 مليار دولار وأن يقفز بأرباح البنك الصافية من 300 مليون جنيه فقط في يونيو 2008 إلى 2.8 مليار جنيه في يونيو 2012، وحقق البنك أرباحًا صافية تجاوزت ملياري جنيه في النصف الثاني من عام 2012، كما حقق صافي عوائد من أنشطته المصرفية 5 مليارات جنيه مقابل 8.4 مليار جنيه عن عام كامل هو العام المالي الأخير 2011-2012.

كما توسع البنك الأهلي المصري في عهد “عامر” في منح التسهيلات الائتمانية لعملائه خاصة الشركات الكبرى ومشروعات البنية التحتية لتتجاوز محفظة قروضه 100 مليار جنيه نهاية 2012 بعد استبعاد المخصصات.

وشغل أول منصب محافظ البنك المركزي المصري، عبد الحكيم الرفاعي منذ إنشائه وحتى 25 مارس لعام 1964، ويخلفه أحمد زندو حتى العام 1967، وجاء بعده المحافظ الثالث أحمد نظمي عبد الحميد حتى 31 يناير 1971، وفي 4 يناير1976 م تولى مسؤولية القطاع المصرفي في مصر محمد عبد الفتاح إبراهيم، ثم تولى محمد شلبي محافظًا للبنك المركزي في 27 فبراير 1981م، ثم خلفه محمد نجم في عام 1985م، وتولى محمود صلاح الدين حامد كثامن محافظي البنك المركزي منصبه في 10 نوفمبر 1986م، وحتى 1993، ليتولى في 2 يوليو من ذات العام إسماعيل حسن محمد مشؤولية البنك المركزي المصري، وفي الأول من نوفمبر عام 2001م تولى محمد أبو العيون محافظ البنك المركزي قبل أن يترك منصبه للمصرفي فاروق العقدة في 1 ديسمبر عام 2013، وهو من ترك منصبه في 2013م، ليتم تعيين هشام رامز خلال حكم الرئيس السابق محمد مرسي محافظًا للبنك المركزي حتى استقال من منصبه، اليوم.

وتتعدد مسؤوليات البنك المركزي، حيث يتولى المركزي إصدار العملة المحلية “الجنيه المصري” بكافة فئاته، وكذلك صياغة السياسة النقدية، وتحديد أدواتها التي يمكن استخدامها وإجراءات تنفيذها، والعمل على استقرار سعر صرف الجنيه المصري، بالإضافة إلى إدارة احتياطي الدولة من الذهب والعملات الحرة، والرقابة على البنوك، وكذلك إدارة ديون الحكومة.

وأصدر البنك المركزي “قانون النظام المصرفي والعملة” كبديل عن وثائقه التأسيسية السابقة، في 28 مايو 2003، ويتضمن القانون الجديد مجموعة مبادئ تهدف لكبح تدفق الأموال من النظام المصرفي، والسيطرة على معدل التضخم في مصر الذي بلغ 21.2 بالمائة سنة 1990.

المصادر : ويكيبديا