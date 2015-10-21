أستاذ جراحة بطب عين شمس: السمنة المفرطة تحتاج تدخلا جراحيا.. والرجيم لايجدى

أكد الدكتور محيى البنا أستاذ الجراحة وجراحات السمنة بطب عين شمس، أن المصابين بالسمنة المفرطة لا تفيد معهم أنظمة الرجيم المتعارف عليها، لذلك لجأ الأطباء إلى تخفيض الوزن بطرق أخرى غير تقليدية، مثل العمليات الجراحية كتكميم المعدة أو تحويل المسار، موضحا أن هذا النوع من العمليات شهد تطورا كبيرا فى السنوات الأخيرة، وأصبح لها دور كبير فى علاج مرض السكر من النوع الثانى، بجانب دورها الكبير فى علاج السمنة المفرطة.

وقال "البنا" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن السمنة المفرطة أصبحت مشكلة قومية فى مصر، وتشير الإحصائيات العالمية إلى أن مصر أصبحت واحدة من أعلى 10 دول فى العالم، من حيث انتشار السمنة بين الكبار والأطفال، وتوصى المؤتمرات الدولية المهتمة بمجال السمنة بضرورة إعداد منهج متكامل لتدريب الجراحين الراغبين فى التخصص على جراحات السمنة.

وأشار أستاذ الجراحة وجراحات السمنة بطب عين شمس، إلى أن عمليات جراحة السمنة شهدت تطورًا كبيرًا، مما رفع معدل الإمان فيها وقلل من حدوث المضاعفات، وأدى إلى تحسن النتائج، سواء فيما يتعلق بتقليل الوزن أو علاج مضاعفات السمنة المفرطة، كالسكر والضغط وارتفاع الكوليسترول وأمراض المفاصل.