رفع 1945 طن قمامة وإزالة 123 حالة تعدٍ على أراض زراعية بأسيوط

قال بدري محمد بدري رئيس مركز ومدينة القوصية، أنه تم صيانة وإصلاح الكشافات على الطريق السريع بالمحاور الرئيسية ومداخل المدينة وتغيير المكسور منها، فضلاً عن إصلاح 90 كشاف معطل بالشوارع الرئيسية والفرعية داخل المدينة خلال شهر.

وأكد بدرى أنه يتم المرور اليومي على شوارع المدينة لمتابعة أعمال النظافة، وعمل محاضر للمخالفين تنفيذاً لتوجيهات المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، حيث تم تحرير 12 محضر بيئة للمخالفين، و11 محضر نظافة، و25 محضر إشغال طريق، وتم رفع الإشغالات من أمام المحلات بشارع الجلاء وموقف مير والدير الجديد، كما تم نقل الموقف من أمام مدرسة الثانوية بنين إلى المكان الجديد المخصص له بشارع الترعة القديمة، فضلاً عن نقل موقف بوق من أمام ميدان السينما لتخفيف حدة الإزدحام بالمنطقة.

وأشار رئيس مركز القوصية إلى أنه تم رفع 740 طن مخلفات من مدينة القوصية، وإزالة 35 حالة تعدي على أراضى زراعية وتنفيذ 9 قرارات إزالة خطر داهم، بالإضافة إلى رفع 640 طن من القمامة والمخلفات بقرية المنشأة الكبرى، وتنفيذ 5 قرارات إزالة تعدى على أملاك دولة وإزالة 14 حالة تعدى على أراضي زراعية، كما تم تمهيد الطرق فى دائرة الوحدة المحلية وإزالة المطبات، كما تم الموافقة على توصيل 22 طلب مياه و43 طلب إنارة.

وفي قرية بني قرة تم رفع 130 طن من القمامة والمخلفات، وتنفيذ 26 قرار إزالة تعديات على أراضي زراعية، وفى قرية مير تم رفع 225 طن من القمامة والمخلفات، وتم تنفيذ 28 حالة إزالة تعديات على أراضي زراعية، وفى قرية فزارة تم رفع 210 طن قمامة ومخلفات وإزالة 6 حالات تعدى على أراضى زراعية.